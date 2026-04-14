Дрон изплува на южния плаж в Несебър

Безпилотен летателен апарат (дрон) е изплувал на брега на южния плаж в Несебър днес, установено е, че той не съдържа взривоопасни елементи и не представлява опасност, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Специализиран екип от състава на Военноморските сили (ВМС) транспортира дрона към Военноморска база – Бургас.

Военнослужещите действаха по искане на Областната администрация в Бургас и с положителна резолюция от началника на отбраната. Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморската база беше активирана по заповед на заместник-командира на ВМС, обясниха от министерството.