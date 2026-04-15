Зарков: БСП допуска партньорство с Радев, изключва ГЕРБ и ДПС

Картината след тези избори се очертава като не особено радостна, заяви лидерът на БСП

15.04.2026 | 09:32 ч. Обновена: 15.04.2026 | 09:34 ч. 11
Снимка: БГНЕС

„БСП – Обединена левица“ ще влезе в следващия парламент, категоричен беше в „Тази сутрин“ лидерът на левицата Крум Зарков.

По думите му въпреки „ниския старт“, социалистите са направили активна кампания в страната и са си върнали доверието на голяма част от избирателите, въпреки социологическите проучвания.

„Проявихме характер да се изправим сами срещу трудни въпроси, преди други да ни ги зададат и това ни даде шанс да се оттласнем. Смятам, че тенденцията е добра. Оптимизмът ми за БСП е едно, но като цяло картината за това, което се очертава след тези избори не е особено радостна“, коментира Зарков и призова за отговорност.

Според него БСП е намерила нов път как да бъде полезна на българския народ, след като участието ѝ във властта доведе до срив на доверие.

„БСП прецени ситуацията и показа как се носи политическа отговорност, и върви напред. БСП ще оцелее не само заради вътрешнопартийните си механизми, а защото има необходимост в нашия народ от социалистическа партия. Ние в БСП сме амбицирани да внесем едно друго разбиране за промяна – не на едни хора с други, а на качеството на работа“, каза Зарков.

Попитан дали БСП биха се коалирали с „Прогресивна България“ на Румен Радев, Зарков отговори:

„ Каквато и да е ролята ни в следващия парламент, тя ще бъде конструктивна и роля на внасяне на разум, ние няма да влезем, за да търсим евтина популярност. Няма да търсим ялови конфликти. Аз научих много от работата си с президента Радев. Последните 5 години се създадоха поне три формата на сътрудничество между партии и трите имаха общи характеристики – без ясни правила, без елементарни коалиционни споразумения, без ясно съотношение на силите между тях и ясно носене на отговорност, затова всички катастрофираха. Ако БСП партнира, това ще бъде на базата на ясни принципи“.

Зарков допълни, че ако влязат в следващото Народно събрание, ги очаква работа върху бюджета, галопиращите цени и реформата в съдебната система.

„Съдебната власт стои окупирана и чака поредния период на безвластие, защото само то може да му гарантира устоите на последния етаж на Съдебната палата. С ДПС и ГЕРБ няма да водим разговори за управление, с другите политически сили това би било възможно, ако бъдем потърсени“, обясни лидерът на социалистите.

Той беше категоричен, че БСП няма да влезе в парламента, за да бъде във властта на всяка цена и биха били също и разума опозиция: „ще заемем ролята, което избирателят ни отреди“.

