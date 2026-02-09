IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бургазлиев, който прегази Марти: Искам да съм на свобода и да работя, парите ще бъдат за него

Не е минал и ден, в който да не мисля за случилото се, каза виновникът

09.02.2026 | 14:57 ч. Обновена: 09.02.2026 | 15:03 ч. 22
БГНЕС

БГНЕС

"Изказвам съболезнования на близките на Христина. Не е минал и ден, в който да не мисля за случилото се. Само, ако можех, щях да върна времето назад. Моля да бъда пуснат, за да завърша средното си образование и да работя - всички пари, които изкарам ще дам за лечението на Марти”. Думите са на 19-годишният Никола Бургазлиев, който през август миналата година уби прегази 4-годишният Марти, а майка му почина.

Днес пред съда, където се гледа мярката, се събраха негови съученици от професионалната гимназия по електроника и електротехника, в която Бургазлиев трябва да завърши. Точно възможността той да вземе своите 19 изпита и да се яви на матури, бе причина за искането на по-лека мярка за неотклонение от неговия адвокат Галина Колева.

В съда дойдоха и близки на починалата Христина, които настояват младежът с АТВ-то да остане зад решетките.

Като свидетел беше призована Светлана Димитрова - класен ръководител на Бургазлиев.

“Никола учи добре. Като за моя изненада той съчетаваше добре спорта и учението. Не е отсъствал без причина. Нямало го е, когато е бил на мачове или лагери. Всички колеги имат положително отношение към него. Винаги се е държал добре, не е бил агресивен и е бил винаги разумен", заяви учителката пред съда, цитирана от “Фокус”.

Тя подчерта, че в момента Бургазлиев е под самостоятелна форма на обучение и трябва да се яви на 19 изпита.

Очаква се съдът да се произнесе в 17 часа. 

 

