Никола Бургазлиев, блъснал няколко души и убил жена с АТВ, остава в ареста

19-годишният Никола Бургазлиев, обвиняем за тежкия инцидент с АТВ в курорта Слънчев бряг от 14 август миналата година, когато управляваното от него превозно средство помете пешеходци на тротоар, остава в ареста.

Това реши днес Окръжният съд в Бургас, предаде БГНЕС.

Месец след инцидента, причинен от Бургазлиев в Слънчев бряг, 35-годишната Христина, която бе в кома, почина от нараняванията си. Нейният четиригодишен син Марти оцеля след тежка черепно-мозъчна травма и продължава възстановяването си.

По-рано днес, съученици и близки на обвиняемия се събраха пред сградата на съда. Те изразиха съпричастно към младежа и посикаха той да бъде освободен, за да може да завърши средното си образование. Близки на загиналата Христина и на пострадалия ѝ син Марти настояха Бургазлиев да остане в ареста.

Чичото на детето Юлиян Здравков заяви, че момченцето посещава редовно рехабилитация и логопед и се развива добре, но всеки ден пита за майка си. "Къде е? Кога ще се прибере?", сподели той.

Лелята на Марти – Красимира Здравкова, заяви, че близките настояват Бургазлиев да остане под стража до началото на делото.

"След загубата на майка им няма как да бъде по-добре. Ние сме тук, за да остане Бургазлиев под стража, като дойде моментът на делото", каза тя.

От защитата на обвиняемия посочиха, че разследването е приключено и няма опасност Никола Бургазлиев да повлияе на хода на процеса. Като основен мотив за искането за по-лека мярка адвокат Галина Колева изтъкна, че не му е позволено да завърши средното си образование, което според нея е в разрез с Конституцията и европейската практика.

От Окръжната прокуратура в Бургас отрекоха твърденията.

Говорителят на държавното обвинение Христо Колев заяви, че на обвиняемия е разрешено да се обучава, докато е в ареста, и че няма забавяне от страна на прокуратурата по делото.