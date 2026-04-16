В Одрин и Измир нагласите са за ниска избирателна активност

Спокоен изборен ден очаква генералният консул на страната ни в Одрин Радослава Кафеджийска, докато представители на българските изселници в Одрин и Измир отчитат негативни настроения сред избирателите и прогнозират ниска активност, предава БНР.

Парламентарните избори на 19-и април ще бъдат белязани от намаляването на секциите в Турция – от 168 на вота за Народно събрание през октомври 2024 г. до 27 за предстоящото гласуване.

Радослава Кафеджийска подчерта, че очаква изборният ден да премине спокойно. "Подготовката тази година е малко по-различна предвид това, че имаме на територията на консулския окръг на генералното консулство в Одрин само пет избирателни секции: в Одрин в генералното консулство, в Люлебургаз, в Чорлу - Шейхсинан, в Чорлу - Хавузлар и в Ергене.

На фона на резултатите от предишните избори, когато имахме близо 11 000 гласували

в консулския окръг, пет секции изглеждат малко, но на този етап и смятаме, че и в деня на изборите всичко ще бъде спокойно.

Подготовката върви нормално. Секциите са готови. Очакваме да пристигнат изборните книжа и машини за секциите, в които ще се гласува и с машини. Помещенията са подготвени. На този етап местните власти и от страна на областните управи на Одрин, Къркларели и Текирдаг ни оказват обичайното съдействие. Имаме помощта и на кметствата. Никакви на практика проблеми не очакваме в консулския окръг с провеждането на изборите", обясни Кафеджийска.

"По данни от изселническите дружества и от нашите контакти с представителите на общността на българските граждани в консулския окръг оставаме с впечатление, че

избирателната активност няма да бъде особено висока

Разбира се, в Чорлу и Ергене, където е съсредоточена най-вече българската общност в Тракийския регион на Турция, е възможно в изборния ден в секциите да има струпване на повече хора. Още повече, че при тези избори секциите там са само три - две в Чорлу, една в Ергене. Създали са организация за протичане гладко на изборния ден нашите общности. Вярвам, че няма да има съществени затруднения", посочи генералният ни консул в Одрин.

В същото време Джеват Гюнеш, който е представител на организацията "Балкански турци", отчита негативни настроения сред избирателите заради по-малкото секции.

"Ще има разлика в нагласите на хората, тъй като повечето от тях няма да могат да успеят да гласуват. Физическите обстоятелства не са подходящи за гласуване. Плюс това помещенията, които ще се открият за една секция, ние ако смятаме, че

в Турция има повече от 100 000 души, които са с двойно гражданство,

които имат право да гласуват за българските парламентарни избори, те най-вероятно една трета от тях може би ще гласуват. Две трети от тях въобще няма да могат да се допират до самите урни.

Ако смятаме, че се гласува в една урна над 3000 гласа, това е невъзможно. Как ще обслужи една урна над 3000 човека? Тази година най-вероятно ще има голям спад. Очаквам да гласуват не повече от 30 000 човека в цяла Турция, но хората - повечето от тях вече знаят, че има избори на 19-и април, но според мен нагласите на хората не са положителни спрямо закона", посочи Джеват Гюнеш от Одрин.

"Има хора, които се чувстват ограничени. Има хора, които пък

въобще не се интересуват от избори,

защото вече пета или шеста година повече от осем избори сме преминали, така че хората, които се отчаяха от изборите, за тях е все едно, но хората, които са загрижени и за правата си, а и за техните си, да речем, интереси, за тях има притеснение. Те се притесняват, защото те няма как да гласуват всичките", каза Джеват Гюнеш от организацията "Балкански турци" в Одрин.

Междувременно Кенан Йозгюр от Измир разказва, че настроенията сред българските изселници в третия по население град в Турция също са по-скоро негативни.

"За първи път в живота си не съм попълнил заявление за гласуване извън страната. Толкова не се интересувам от българските избори и виждам, че и много хора, даже повечето хора почти нямат информация, че ще се проведат на 19-и избори в България. Няма този интерес, който имаше преди години за българските избори. Мога и да гласувам, мога и да не гласувам. На 19-и ще решавам, но за първи път няма да участвам в изборната секция като член на избирателна комисия, за първи път няма да се поинтересувам какво се прави. Цял ден няма да съм с изборите", казва Йозгюр.

Според него на парламентарния вот няма да има много гласуващи. "Повечето не знаят и не се интересуват от това, да ви кажа честно. Общо в цяла Турция колко хора ще отиват да гласуват, не знам, но избирателната активност ще бъде една от най-слабите. С тази ниска избирателна активност, която аз мисля, че така ще стане,

не ми се вярва да има много голяма промяна в българския политически живот,

каза Кенан Йозгюр.

Той обясни също как изглежда за него намаляването на броя на избирателните секции в Турция. "За съжаление, огромната част от българските политици не знам заради какви причини или мотиви не искат ние да участваме в българския политически живот. Даже някои от тях не искат ние да имаме българско гражданство, въпреки че сме родени там. Нали нашите корени са от там.

Малко езикът на омразата заради някои политици. Това не мога да кажа, че всички са така. Това не е нещо приятно. Омраза или дискриминация не е хубаво за никой, за нито един в света. Ние, отговорните и разумните хора трябва да приемаме силата на ръцете и за да изживеем всички по-добре, по-мирни и по-спокойни", заяви Кенан Йозгюр от Измир.

Същевременно в Одрин генералният ни консул Радослава Кафеджийска подчерта, че

има логика в намаляването на броя на избирателните секции,

както и че няма да има пречки за българските граждани в Турция да упражнят правото си на глас: "В началото, когато се обяви решението за намаляването на секциите извън Европейския съюз, имаше известна реакция, но когато погледне човек статистиката на изборите в предходните години, се вижда, че с един по-малък брой секции при една добра организация се постига същия резултат, който се постигна и с големия брой секции. Тук при нас на предходните избори бяха 31 секции.

Имаше някои секции, както и тази в генералното консулство, които бяха много малко натоварени за сметка на други секции, които по традиция са с доста повече гласоподаватели. Да, разбира се далеч по-удобно е да гласуват 400 или 500 човека в една секция, отколкото 1000-1500, но в крайна сметка не броят на секциите, според мен, е определящ за избирателната активност, а по-скоро това как партиите ще се представят по време на предизборната кампания".