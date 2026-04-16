Над 200 хиляди са се възползвали от компенсацията за горивата

210 934 души с ниски доходи ще получат държавна подкрепа под формата на компенсация от 20 евро, свързана с поскъпването на горивата през март.

Това стана ясно, след като Националната агенция за приходите завърши проверката колко от подалите заявления изпълняват заложените в програмата изисквания – да имат автомобил или сключен договор за лизинг и средномесечните им доходи да са до два пъти линията на бедност.

От близо 50 000 подали заявления 28 078 отговарят на критериите, допълват от пресцентъра на МТСП. По-голямата част от подпомогнатите - малко над 182 000 човека, вече получиха средствата.

Те не подаваха заявления, тъй като Агенцията за социално подпомагане разполагаше с данни за банковите им сметки заради изплатени помощи през месеците януари и февруари. Помощта им беше преведена по служебен път след проверка от НАП дали имат право на нея, уточниха от министерството.

Компенсации и за април

За април компенсации ще се изплащат, ако средномесечните цени на масовите горива на дребно са равни или по-високи от 1,60 евро на литър по данни на НАП.

Ако това условие бъде изпълнено, всички, на които са изплатени по 20 евро за март, ще получат помощта и за април, без да се налага отново да кандидатстват.

Гражданите, които са пропуснали да подадат заявление през март, ще могат да направят това през април, информираха още от МТСП.

По данни на НАП към 13 април средната цена на дизела в страната е 1,77 евро за литър, като това представлява леко понижение с 0,01 евро спрямо предходния ден и е първият спад от 2 март насам. Цената на бензин A95 остава стабилна - 1,48 евро за литър. / БТА