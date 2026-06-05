Защо кризата между Вашингтон и Европа може да е скрита благословия

Осемнадесет месеца след началото на втория си президентски мандат в САЩ, може да изглежда, че Доналд Тръмп е променил трайно отношенията на страната си с трансатлантическите ѝ съюзници. Реториката му към партньорите е разяждаща, а политиката му - хаотична; цялостният подход на администрацията му подкопава споразумението след Втората световна война и архитектурата на сигурност след Студената война по начини, които изглеждаха немислими дори по време на първия му мандат. Чрез очерняне на НАТО, заплахи за анексиране на териториите на членовете му, потенциално нарушаване на международното право, оттегляне на отбранителната помощ за Украйна, политизиране на разузнаването и спиране на рутинното разполагане на войски в Полша, втората администрация на Тръмп изчерпа американската мека и твърда сила. И все пак, колкото и мрачно да изглежда сегашното състояние на трансатлантическия алианс, то също така налага отдавна отлагана трансформация, която в крайна сметка би могла да направи алианса по-способен и по-балансиран, отколкото беше преди.

Държавният секретар Марко Рубио заяви на конференцията по сигурност в Мюнхен тази зима, че фундаменталните споделени ценности все още обвързват Съединените щати и техните исторически съюзници в Европа. Но това доверие сега е на парчета. Поправянето му е спешно, защото заплахите, пред които са изправени както Европа, така и Съединените щати, са огромни: ревизионистки държави като Китай и Русия, разпространението на оръжия за масово унищожение, тероризъм и дори последиците за националната сигурност от изменението на климата, пише в анализ за Foreign Affairs Дейвид Джио, гостуващ професор в катедрата по военни изследвания в Кингс Колидж Лондон, академичен директор на Инициативата за сигурност в Кеймбридж и бивш анализатор и оперативен служител на ЦРУ.

Вашингтон ще трябва да възстанови доверието чрез комбинация от действия и сдържаност. Освен че променят тона си към Европа, бъдещите администрации на САЩ трябва публично и многократно да се ангажират с гаранцията по член 5 от Договора на НАТО и да се консултират със съюзниците си, преди да започнат големи военни операции, независимо от театъра на военните действия: войната в Иран демонстрира глобалните последици от привидно локализирани конфликти. Те трябва да подкрепят суверенитета на Украйна и да засилят позицията си за възпиране на източния фланг на НАТО. И Вашингтон трябва да спре да третира съюзническата територия като възможност за разширяване, а съюзническите избори и вътрешна политика като възможности за политическа намеса.

Много преди 2025 г. проблемът с „безгрижието“ на Европа беше източник на разочарование за Вашингтон. Особено след края на Студената война много европейски страни инвестираха недостатъчно в отбрана и разузнаване, възползвайки се от мирния дивидент, за да разширят социалните програми и разчитайки на Съединените щати за висококачествени бойни способности, разузнаване и военна маса. Последователните американски администрации се опитваха да убедят европейските страни да споделят по-голяма част от тежестта за гарантиране на сигурността на континента. Но те никога не успяха. Постоянната заплаха на Тръмп да се оттегли от НАТО, както и агресията на руския президент Владимир Путин, най-накрая придадоха легитимност и неотложност на европейското превъоръжаване.

Най-очевидният начин, по който Тръмп разкъса трансатлантическите отношения, е чрез реториката си: освен заплахите си да напусне НАТО – или да завземе териториите на членовете му – той упорито критикува европейците, че не са помогнали адекватно на Съединените щати по време на така наречената им глобална война срещу тероризма и сега по време на войната им срещу Иран. Всъщност НАТО изпълни задължението си по член 5 след атаките от 11 септември; много европейски страни допринесоха и загубиха войски в Афганистан. Така че тези странични удари направиха Европа по-неохотна да застане рамо до рамо със Съединените щати във война.

Отвъд реториката си, администрацията на Тръмп доказа, че Съединените щати може да са ненадеждни в криза. Повечето съюзници от НАТО виждат отдръпването на Вашингтон от демократична Украйна в екзистенциалната му война срещу Русия и очевидната симпатия на Тръмп към перспективите на Путин като катастрофално нарушение на водещите идеали на Америка. Белият дом отхвърли консултативните норми, които са в основата на трансатлантическия алианс, особено преди внезапната му атака срещу Иран в края на февруари, за която нито е търсил резолюция на ООН, нито се е консултирал със съюзници извън Израел.

Трансатлантическите съюзници на Съединените щати не само се съмняват в ангажимента му към тях; те също така поставят под въпрос фундаменталната стратегическа преценка на Вашингтон. Смятайки неотдавнашната война, която Съединените щати и Израел започнаха срещу Иран, за грешка, американските съюзници до голяма степен отказаха да помогнат. Но проблемът е още по-дълбок: много американски съюзници започват да мислят за Съединените щати като за риск за сигурността, както публично заяви Датската служба за военно разузнаване миналия декември. Независим преглед, поръчан от британското правителство и публикуван в края на март, предупреди за „възникваща готовност на чуждестранни участници и частни граждани, включително от съюзници като Съединените щати, да се намесват и да влияят на политиката в чужбина в преследване на собствения си дневен ред“. Последните действия на администрацията на Тръмп само задълбочиха опасенията, стоящи зад тези оценки на заплахите. Собствената ѝ Стратегия за национална сигурност от 2025 г. призовава за „култивиране на съпротива срещу настоящата траектория на Европа в рамките на европейските държави“, а както вицепрезидентът на САЩ, така и държавният секретар открито се намесиха в последните избори в Унгария, като проведоха кампания в подкрепа на действащия президент.

Европа сега няма друг избор, освен да се предпази от ненадеждни Съединени щати

– и по този начин европейските страни правят структурни промени в своите стратегии за отбрана и разузнаване, които ще се запазят, независимо кой следващият ще заеме Овалния кабинет. Те се надпреварват да намалят зависимостта си от Вашингтон, като първо изградят своите бази за отбранителна промишленост. Войната на Русия срещу Украйна разкри колко зависима все още е Европа от американския арсенал и вериги за доставки. За да реши проблема, през юли 2025 г. Германия скъса с десетилетията фискална ортодоксалност и обяви, че ще удвои бюджета си за отбрана до 178 милиарда долара до 2029 г., целяйки да запълни пропуските в способностите и да разшири индустриалната си дълбочина. Други съюзници на САЩ се обединяват, за да инвестират съвместно в модерни платформи и да ограничат излагането си на решенията за износ на САЩ. Наред с историческите инвестиции в своите вътрешни индустриални бази, европейските страни диверсифицират източниците си на закупуване на военно оборудване и „приятелски“ вериги за доставки, намалявайки зависимостта си от американските производители на оръжие, като се обръщат към местни, европейски, южнокорейски и други доставчици, особено за дронове, противовъздушна отбрана и боеприпаси.

В краткосрочен план усилията на Европа да намали зависимостта си от американски оръжия се усложняват от факта, че тя купува много повече американски оръжия, отколкото преди десетилетие. И все пак тези спешни покупки, провокирани от необходимостта от въоръжаване на Украйна и попълване на европейските запаси, могат да представляват дългосрочна стратегия за хеджиране: за „намаляване на риска“ от Вашингтон, без да се изключва бъдеща военна оперативна съвместимост, ако Съединените щати отново се превърнат в надежден съюзник. Европа едновременно изгражда своя мобилизационен капацитет и увеличава запасите си от боеприпаси, стреми се към по-голяма оперативна автономност и гарантира, че логистичните ѝ инфраструктури могат да функционират без подкрепата на САЩ. А европейските държави поставят нов акцент върху териториалната отбрана и устойчивост, като укрепват своите пристанища, железопътни възли, мостове, летища, складове за гориво и електропреносни мрежи, както и укрепват киберзащитата и добавят резервираност към своите комуникационни мрежи.

В продължение на десетилетия европейските разходи за отбрана бяха обект на оплаквания от страна на американците и европейско отлагане. Принудата на Тръмп (и агресията на Путин) постигнаха това, което десетилетия на дипломатически натиск от САЩ не успяха: направиха европейското превъоръжаване приемливо, дори желателно, за европейската общественост. Парламентите, които някога се съпротивляваха на увеличенията на бюджета за отбрана, сега са нетърпеливи да ги обявят.

Дългогодишните съюзници на Вашингтон в момента не могат да заместят разузнаването, което Съединените щати предоставят. Но те се предпазват, като инвестират повече в собствените си аналитични и радарни възможности. Тази промяна е най-видима в сферата на космическото разузнаване: европейските държави разширяват своите сателитни съзвездия, за да осигурят независимо покритие на изображенията и радара. Франция продължава да развива своите военни оптични и радарни разузнавателни системи. От 2022 г. Германия разположи авангардни сателити, за да осигури на Берлин 24-часово изображение при всякакви метеорологични условия. Италия сега управлява съзвездие от малки, усъвършенствани сателити, които предоставят висококачествени, всесезонни, дневни и нощни изображения на земната повърхност за военно наблюдение и морска сигурност, както и за граждански цели, като например реагиране при бедствия. Държавите с по-скромни бюджети се обръщат към търговски решения и геопространствени данни с отворен код за алтернативни информационни потоци.

Трагедията е, че разходите на Европа за отбрана и разузнаване сега се формират както от необходимостта да се предпази от американската ненадеждност, така и от желанието трансатлантическият алианс да стане по-способен. Парите, които можеха да отидат за запълване на най-неотложните празнини в НАТО, сега трябва да бъдат използвани за закупуване на суверенни способности, които гарантират, че Европа може да действа, ако Съединените щати не го направят. Но ако трансатлантическото доверие евентуално може да бъде възстановено, настоящите инвестиции на Европа биха могли да доведат до много по-мощно военно и разузнавателно сътрудничество от това, което Тръмп почти прекъсна.

Историята предлага поучителни примери за цената, която се понася, когато различните разузнавателни служби на един алианс нямат адекватен независим капацитет. В навечерието на войната в Ирак през 2003 г. Берлин и Париж бяха дълбоко скептични към твърденията на Вашингтон, че Саддам Хюсеин притежава оръжия за масово унищожение. Но те не разполагаха със сравними възможности за събиране на разузнавателна информация, за да се противопоставят ефективно на американското разузнаване. Ако бяха притежавали собствени технически разузнавателни платформи и човешки мрежи в Ирак, техните съмнения, ако бяха подкрепени от надеждно независимо събиране на информация, може би щяха да имат достатъчна доказателствена тежест, за да наложат по-внимателен поглед върху американския случай в Съвета за сигурност на ООН. Вместо това скептицизмът им беше отхвърлен като европейска несигурност и Съединените щати се насочиха към една от най-скъпоструващите стратегически грешки след войната във Виетнам.

Трансатлантическото доверие няма просто да се възроди, след като Тръмп напусне поста си.

Съвсем наскоро войната на Русия срещу Украйна илюстрира недостатъците на неравномерното споделяне на разузнавателна информация в рамките на един съюз. Преди пълномащабното нахлуване на Москва през 2022 г., американски и британски представители спешно предупредиха своите европейски съюзници. Някои ключови столици обаче се усъмниха в предупрежденията, защото им липсваше суверенният капацитет за събиране на данни и анализ, за ​​да потвърдят най-чувствителните американски и британски доклади. По-силните разузнавателни служби може би не биха предвидили нахлуването със същата точност, но щяха да бъдат в по-добра позиция да потвърдят и да действат по предупрежденията на САЩ и Великобритания; по-малко време би било загубено в опит да се убедят партньорите, че заплахата е реална, а повече време би могло да бъде отделено за подготовка на защитата на Киев. Същата логика важи и за независимия военен капацитет: по-големите европейски запаси и по-силната отбранителна индустрии биха могли да доставят повече артилерия, боеприпаси, противовъздушна отбрана и бронирани машини по-рано във войната и да поддържат Украйна по-ефективно, когато американската материална подкрепа беше оттеглена.

Европа може да стане по-силна по начини, които помагат на Съединените щати. Но трансатлантическите отношения все пак ще трябва да бъдат целенасочено поправяни, за да се извлекат евентуални бъдещи дивиденти от настоящата криза. Доверието е нарушено и то няма просто да се появи отново, след като Тръмп напусне поста си. Възстановяването му изисква дългосрочна промяна в тона и поведението на американските лидери в рамките на множество избирателни цикли, за да се успокоят съюзниците, които вече чувстват неотложната нужда да се научат как да оцелеят без Съединените щати. Вашингтон ще трябва да се консултира със своите трансатлантически партньори, преди да действа, да спазва както езика, така и духа на договорните си ангажименти, да предлага премерена реторика, когато не е съгласен, да проявява сдържаност и стратегическо мислене при употребата на сила, да гарантира, че оценките на разузнаването му не са опетнени от политически съображения, и да поддържа подкрепата си за Украйна и източния фланг на НАТО, като същевременно споделя тежестта по-справедливо.