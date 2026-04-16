Йотова за маестро Икономов: Всяка нота носи неподправена обич

Президентът Илияна Йотова изпрати съболезнователен адрес до семейството и близките на изтъкнатия наш композитор Кирил Икономов.

“Всяка нота в музиката на Кирил Икономов носи неговата неподправена обич към родното и ни вдъхновява да почитаме нашите корени. Той ще живее в сърцата ни като светъл пример за талант, професионализъм и креативност“, се казва в съобщението на Йотова.

По думите на Йотова маестро Икономов е творец с голямо сърце и неизчерпаема отдаденост към българската музикална култура.

“Мелодиите му умело съчетават популярните ритми с фолклорната традиция, даряват радост така, както и самият маестро вдъхновяваше публиката с яркия си дух“, казва още държавният глава.

Маестро Кирил Икономов е починал внезапно късно снощи, обяви тази сутрин съпругата му Мая Нешкова.

Икономов има над четири хиляди концерта в България и чужбина. Албумите му, сред които има и двойни, и тройни издания, излизат на пазара в големи тиражи. Носител е на гран при в Улан Батор за най-добър гост диригент (1987), гран при “Филиграни“ за песен (2006), както и гран при за цялостно творчество в Северна Македония.

Отличаван е и с руските ордени “Достойнство“ и “65 години от победата над Германия във Великата отечествена война“, посочва в справка БТА.