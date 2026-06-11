Петрова-Чамова: С Муцунски говоря на български и се разбираме чудесно

Липсата на политическа воля в Скопие спира напредъка на Република Северна Македония към Европейския съюз, заяви външният министър Велислава Петрова-Чамова, предаде БГНЕС.

По думите ѝ ангажиментите, които Северна Македония трябва да изпълни, вече не са двустранен въпрос между София и Скопие, а част от европейския консенсус. Петрова-Чамова подчерта, че позицията на лидерите в ЕС е ясна - пътят напред минава през прилагане на вече договореното.

"Тъжно е да се види, че четири години по-късно едно споразумение, постигнато на европейско ниво и подкрепено с решение на парламента на Република Северна Македония, все още не може да бъде приложено заради липсата на политическа воля", каза тя.

Въпросът за чуждото влияние

Попитана дали зад политиката на Скопие стои чуждо влияние, включително на фона на предупрежденията в последния доклад на Комисията по външни работи на Европейския парламент за концепцията "Сръбски свят", министърът заяви, че проблемът е свързан най-вече с политическото лидерство.

"Вие цитирахте доклада, който говори в такава посока. Аз не случайно говорих, че е въпрос на политическо лидерство. Ако една политика се базира изцяло на антитеза, а не на проевропейска теза, нормално е да се търси изход от подобни договорености", коментира Петрова-Чамова.

Според нея не е задължително да става дума само за влияние от Сърбия. По думите ѝ има и други държави, за които би било изгодно да има напрежение между страните от Западните Балкани и държави членки на ЕС.

"Може да се търси такава причинно-следствена връзка на много нива, но важен е крайният резултат. Нужна е политическа воля, когато се правят подобни договорености. Ако тя липсва и е по-лесно да се изгражда политика на базата на антитезата, това няма да стигне много далеч", заяви външният министър.

Разговорите със Скопие

Петрова-Чамова беше попитана и защо президентът на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова се притеснява да говори на македонски език в София.

"Никога не съм се срещала с нея. В разговорите си с външния министър Тимчо Муцунски аз говоря на български език и се разбираме чудесно", отговори тя.

Министърът подчерта, че България е дала достатъчно ясни сигнали към Скопие и е готова да предложи предвидимост и конкретни критерии.

"Показали сме цялата готовност да дадем предвидимост и ясни критерии за това, което трябва да бъде направено. Надявам се от другата страна да се премине към прилагане на договореното, а не към опити за избягване на отговорност", заяви Петрова-Чамова.

Без нови изисквания от София

Външният министър подчерта, че България не поставя нови условия извън вече договорените на европейско ниво.

"Има решение на Народното събрание от 2025 г., че България иска единствено да се прилага европейският консенсус от 2022 г. Не знам какъв по-силен сигнал може да бъде даден. Това е единственото, което искаме", каза тя.

Петрова-Чамова изрази надежда, че политическото ръководство в Скопие ще насочи усилията си към създаване на обществен и политически климат за изпълнение на ангажиментите. По думите ѝ това е най-добрата европейска перспектива и най-добрият път за гражданите на Северна Македония.