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Кола се удари в спрял бетоновоз на пътя Костинброд – Гинци

Пътничка е откарана в болница

11.06.2026 | 15:38 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Лек автомобил се е ударил в спрял бетоновоз край Костинброд. Пътничка е пострадала и е откарана в болница за преглед, без опасност за живота, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – София. 

Сигналът за инцидента е подаден в 13:30 часа.

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Според данните до момента кола е предприела неразрешен обратен завой и е отнела предимството на друг автомобил, който, за да избегне сблъсък, се е ударил в спрелия бетоновоз.

Временно е ограничено движението по път II-81 Костинброд – Гинци след Костинброд заради катастрофата. Обходният маршрут за леките автомобили е през Драговищица – Голяновци – Костинброд.

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