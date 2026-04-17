Трайков: Стабилна енергийна система е основен приоритет

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков проведе работна среща с ръководствата на Електроенергийния системен оператор, Националната електрическа компания, Комисията за енергийно и водно регулиране и Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

На срещата присъстваха и зам.-министрите Ива Петрова и Красимир Ненов. Основен акцент на срещата бяха решения за поддържане на баланса в енергийната система и гарантиране на сигурността ѝ при запазване на стабилни условия за крайните потребители.

Целите пред енергийния сектор

Идентифицирани бяха възможните краткосрочни, средносрочни и дългосрочни действия в контекста на нарастваща динамика на енергийния пазар, предвид бързия ръст на инсталираните и присъединени възобновяеми източници. За осигуряване на надеждната работа на системата при съществуващия състав от конвенционални мощности бе подчертано значението на координирания държавен подход.