Блажев за паркиралата в подлеза кола: Подскачаше на всяко стъпало

Вчера столичани станаха свидетели на странна и необичайна гледка на празна кола, която връхлетя в подлеза на “Орлов мост” и като по чудо не блъсна някого.

Шофьорът разказал, че е оставил автомобила си, за да провери дали има паркомясто наблизо. Колата обаче е оставена без вдигната ръчна спирачка, на улицата имало наклон и така бавно започнала да се спуска.

Издателят Христо Блажев е свидетел на случката и разказва, че след като чул силен звук и се огледал, видял как колата бавно слизала по стълбите, подскачайки на всяко стъпало.

“Тя просто слезе и се плъзна покрай всички“, разказа Блажев пред bTV и добавя:

“Не мисля, че някой някога е чувал звук, в който кола слиза по стълбище на подлез. Това е нов звук, който чухме вчера. За щастие, колата не можа да набере скорост и може би поради тази причина можем сега да говорим за това спокойно и да се шегуваме. Истината е, че ако последните удари не ѝ бяха намалили скоростта, долу имаше много хора и можеше да стане страшно“.

“София е странно място. Всеки ден тук се случва по нещо странно. Просто се случи на най-необикновеното място. Ако трябва да се замислим каква идиотщина трябва да се случи с кола, влизане в подлез определено е в челните три“, допълва Блажев.

Според него са нужни знаци на входовете на всички подлези.

От полицията съобщиха за bTV, че на шофьора е наложена глоба за необезопасяване на автомобила и за създаване на опасност за пешеходци.

Два часа след инцидента колата е изтеглена с помощта на аварийните екипи на Столична община и полицията.