"Топлофикация София" има месец, за да компенсира потребителите, останали на студено

КЕВР даде срок от един месец, в който “Топлофикация София” ЕАД да определи дължимата неустойка за 6197 свои клиенти, останали без парно и топла вода за повече от 48 часа след възникналите аварии на мрежата през периода декември 2025 – януари 2026 г.

След този срок дружеството трябва в рамките на седем дни да извърши плащания/компенсации към клиентите на засегнатите 164 абонатни станции, съобщава БГНЕС.

Решението на КЕВР е след заседание, на което беше одобрен доклада от извънредната проверка на “Топлофикация София“ ЕАД, разпоредена от председателя на КЕВР Пламен Младеновски във връзка със сигнал от омбудсмана за аварийни спирания на отоплението и горещото водоснабдяване в столицата.

Размер на неустойката

В рамките на 30 дни столичното парно трябва да изчисли индивидуалния размер на неустойката на всеки от засегнатите потребители. Регулаторът информира, че преобладаваща част от потърпевшите - 5473 клиенти в ж.к. “Люлин-6“, са били с прекъснато топлоподаване за период от 50 часа и те ще бъдат обезщетени за периода на закъснение от 2 часа, докато при 222 клиенти в ж.к.“Младост-3“ аварията е отстранена в рамките на 125 часа със закъснение от 77 часа.

369 клиенти в ж.к.“Дианабад“ ще бъдат компенсирани за закъснение от 56 часа, тъй като ремонтните дейности там са продължили 104 часа. С 29 часа е просрочено отстраняването на авария, оставила без парно и топла вода 133 потребители в кв. “Полигона“ за период от 77 часа.

В рамките на извънредната проверка проверяващият екип е установил, че в посочените случаи, засегнали 6197 клиенти, е констатирано нарушение на издадените лицензии на “Топлофикация София“ ЕАД за производство на топлинна, на топлинна и електрическа енергия и за пренос на топлинна енергия, не са спазени и разпоредби от Общите условия на дружеството.

Съгласно условията обезщетение не се дължи, ако аварията е отстранена в рамките до 48 часа. След този срок на всички засегнати потребители се дължат компенсации/обезщетения в размера на недоставената им топлинна енергия за периода на закъснението. Количеството на недоставената топлинна енергия се изчислява въз основа на усреднени стойности на доставената енергия в съответната абонатна станция за предходен период при аналогични условия и режим на топлоподаване.

Изплащане на компенсациите

Изплащането на компенсациите ще се извърши по начина, по който клиентите заплащат консумираната от тях топлинна енергия, без да се изискват действия от тяхна страна.

След извършване на плащанията “Топлофикация София“ ЕАД трябва да представи в КЕВР доказателства за предприетите действия, включително имена и адреси на клиентите, продължителност на времето с нарушено качество на топлоподаването, размер и методика на изчисляване на определената неустойка.