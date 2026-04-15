Средният осигурителен доход за февруари е 1005,28 евро

За януари сумата беше 1006,70 евро

15.04.2026 | 12:30 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Размерът на средния осигурителен доход за февруари е 1005,28 евро, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). 

Размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 1 март 2025 г. до 28 февруари 2026 г. е 967,45 евро.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през март 2026 г. съгласно Кодекса за социално осигуряване.

Размерът на средния осигурителен доход за страната за януари 2026 г. беше 1006,70 евро, припомня БТА.

