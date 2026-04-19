Промени в движението в София заради изборите

Вижте какви са ограниченията

19.04.2026 | 06:15 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Днес, 19 април, се въвежда временна организация на движението заради провеждането на предсрочните избори за народни представители, съобщиха от Столична община.

От 7:00 ч. в неделя до приключване на транспортирането и предаването на изборните книжа и материали от районните избирателни комисии се забранява престоят и паркирането на паркинга на пл. "Д-р Желю Желев". 

Отново от 7:00 ч. в неделя до приключване на транспортирането и предаването на изборните книжа и материали от районните избирателни комисии на Централната избирателна комисия и ползването на вход „Изток“ от страната на паркинга на пл. "Д-р Желю Желев" ще бъде осигурена полицейска охрана на района около входа на сградата на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1, се псочва още в съобщението.

От 19:00 ч. в неделя до приключване на транспортирането и предаването на изборните книжа и материали от районните избирателни комисии, се ограничава движението на превозни средства по двете платна на бул. "Цар Освободител" в участъка от пл. "Буров" до ул. "Г. С. Раковски".

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
