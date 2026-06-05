Rafale прехвана най-боеспособния руски изтребител над Балтика ВИДЕО

Обединеният щаб на Франция публикува видео, показващо Rafale от мисията Baltic Air Policing, извършващ визуално прехващане от близко разстояние на руски Су-35, най-способният не-стелт изтребител в текущия инвентар на Москва, в напрегната, но контролирана среща, която НАТО определи като завършила без по-нататъшна ескалация, пише Defence.

Френските въоръжени сили потвърдиха, че два изтребителя Rafale от 71-ви отряд на Baltic Air Policing, базиран във военновъздушната база Шяуляй в Северна Литва, са се издигнали на 2 юни, за да прехванат и ескортират множество руски самолети, действащи в зоната на отговорност на Балтийско море.

Су-35, обозначен като Су-35С в производствения си вариант, е самолетът, който Русия счита за свой водещ изтребител за превъзходство във въздуха, докато стелт реактивният самолет Су-57 не достигне значителни производствени нива. Разработен от конструкторското бюро „Сухой“ като дълбока модернизация на семейството Су-27 Flanker, Су-35С е оборудван с мощния пасивен електронно сканиращ радар N035 Irbis-E, способен да проследява едновременно множество въздушни цели на разстояния над 200 км, съчетан с двигатели AL-41F1S, обикновено с около 86 kN суха тяга и около 142 kN с форсаж. Неговите триизмерни дюзи с вектор на тягата осигуряват на самолета маневреност при ниски скорости, с която малко западни изтребители могат да се сравнят, осигурявайки на самолета силна маневреност при ниски скорости, особено при визуални сражения, което прави докладваното визуално прехващане забележително от гледна точка на въздушния бой.

📍Lithuania | Interception of 6 🇷🇺 aircrafts within the Baltic air space 🚨✈️ ⚡️ Scramble of two 🇫🇷 Rafale aircraft of the Baltic Air Policing 71 detachment, based in Šiauliai 🇱🇹, in order to escort 🇷🇺 aircrafts operating in the Baltic responsibility area. 👀 Visual… pic.twitter.com/eDMIBB7xBI — The 🇫🇷 Joint Staff - Military operations (@FrenchForces) June 4, 2026

Rafale, извършил прехващането, е френският фронтов многоцелеви боен самолет, построен от Dassault Aviation

и експлоатиран изключително от френските Въздушно-космически сили и френския флот. Самолет от четвърто поколение плюс, оборудван с активен електронно сканиращ радар RBE2-AA, комплекс за електронна война SPECTRA и способност да носи ядрени оръжия като част от независимата ядрена система на Франция, Rafale е установил силен експортен рекорд през последните години с продажби на Египет, Индия, Гърция, Катар, Хърватия, Индонезия и Обединените арабски емирства. Присъствието му в мисията за въздушно патрулиране на Балтийско море отразява постоянния принос на Франция към колективната противовъздушна отбрана на НАТО на трите балтийски държави - Естония, Латвия и Литва, нито една от които не разполага със собствени бързи реактивни прехващачи.

Обозначението на отряд 71 за патрулиране на въздушното пространство на Балтийско море определя това като 71-ва ротация на Франция в мисията, число, което отразява устойчивия и дългосрочен характер на ангажимента на НАТО към балтийското въздушно пространство, откакто трите страни се присъединиха към алианса през 2004 г. Отрядите се ротират на тримесечна база между страните членки на НАТО, като всеки от тях допринася с малък брой изтребители и помощен персонал, необходим за поддържане на бързо реагиращо покритие от Шяуляй, основния северен център, и авиобазата Емари в Естония, която обслужва южния сектор. След пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г. размерът и нивото на способности на тези ротации се увеличиха, като държавите все по-често изпращат най-способните си самолети, а не по-стари варианти.

Пакетът от шест руски самолета, прихванати на 2 юни, представлява необичайно широк набор от възможности на руската военна авиация, действащи едновременно в една и съща зона на отговорност. Освен Су-35, френските изтребители Rafales и техните шведски пилоти Gripen идентифицираха Су-34, специализиран свръхзвуков бомбардировач, който Русия използва широко в Украйна както за прецизна, така и за неуправляема доставка на боеприпаси; Су-24, по-стар щурмов самолет с подвижно крило, все още на активна руска служба; Ил-76, голям четиримоторен военен транспортен самолет; Ан-12, среден турбовитлов транспортен самолет; и Ан-30, специализирана платформа за въздушно разузнаване и наблюдение, оборудвана с камери и сензори за образна разузнавателна информация. Широкият спектър от тази комбинация, обхващаща въздушно превъзходство, удари, тежки товари и събиране на разузнавателна информация в една координирана дейност, сочи за умишлено усилие на Русия да упражнява едновременно множество профили на мисии, като същевременно проучва времето и процедурите за реакция на съюзниците.

В официалното изявление на Франция се отбелязва, че ситуацията е била наблюдавана от френски пилоти без по-нататъшна ескалация, фраза, която носи умишлено значение в езика на военната авиационна дипломация.