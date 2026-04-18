Касичев: Такава авария, както в Чернобил, няма да стане, не може да стане

40 години след Чернобил вероятността за подобна авария е много по-малка, но не е напълно изключена поради наличието на рискови фактори. Но авария с подобни последствия няма да се случи и практически не може да стане при съвременните условия. Това стана известно от интервю на проф. Георги Касчиев, председател на Съвета на директорите на АЕЦ "Козлодуй", в ефира на БНТ.

"Не може да се каже, че е невъзможно. Може да се каже, че вероятността за такава авария е много по-малка сега, отколкото беше преди 40 години. Но никой не изключва, че може да стане пак такава авария, защото рисковите фактори в една атомна централа са същите, както и преди", коментира Касчиев, но допълни, че смята, че "такава авария с такива последствия, както в Чернобил, няма да стане, не може да стане".

"Това е верижната реакция на деление, която при определени условия може да стане неуправляема, а сега, за щастие, тази възможност практически може да кажем е изключена. Но другото е огромното количество топлина, която се генерира в активната зона и ако се изгуби балансът между произвежданата енергия и способността да я отвеждате, ще стане пак авария. Другото е огромното количество радиоактивни материали, които са се натрупали в ядреното гориво. И не на последно място остатъчното енергоотделяне - дори да спрете реактора, той продължава да бълва топлина и трябва да я отвеждате. Така че поради тези фактори не може да се изключи абсолютно възможността за авария, ако се случат едновременно няколко малко вероятни събития, свързани с отказ на елементи, и ако персоналът допусне грешки в условията на стрес и т.н. или недобра подготовка може да се стигне до тежко развитие. Но все пак аз мисля, че такава авария с такива последствия, както в Чернобил, няма да стане, не може да стане", коментира експертът.

Касчиев се спря върху състоянието на АЕЦ "Козлодуй", като коментира и ремонта на пети блок, който започва следващия месец и за който са необходими специфични части, произвеждани единствено в Русия. Въпреки техническите предизвикателства, проф. Касчиев смята, че до режим на тока няма да се стигне, тъй като системата може да разчита на внос или на мощностите от комплекса "Марица Изток".

Той изрази критика за проекта за седми блок, посочвайки, че договорът за инженеринг е сключен на сума, значително надвишаваща тавана от 200 млн. евро, определен от Народното събрание. Постигнатите до момента резултати по проекта са неясни, а сроковете се удължават, коментира той.

"Договорът, който е сключен, е в нарушение на нормативния акт, на акта на Народното събрание, който казва за инженеринг горна граница 200 милиона евро, а те са го сключили за много по-висока сума. На всичкото отгоре сега не виждам какви резултати са постигнати и се иска неговото удължаване за още една година – 12-14 месеца, също за една фантастична, огромна сума, която за мен... аз не съм склонен да подкрепя такова искане", обобщи проф. Касчиев.