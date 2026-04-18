40 години след ядрената катастрофа: Кои са героите и виновниците от Чернобил

На 26 април се навършват 40 години от катастрофата в Чернобил, която и до днес е призната за най-опустошителната ядрена авария в историята.

През 1986 година в тогавашната съветска държава Украйна, реактор номер четири в атомната електроцентрала в Чернобил претърпява катастрофална експлозия по време на тест за безопасност, който се обърква съдбовно.

Инженерите в централата са искали да преценят какво ще се случи по време на прекъсване на електрозахранването, без да осъзнават, че реакторът вече е изключително нестабилен.

Мощната експлозия

Намалената мощност забави турбините, които транспортираха вода до реактора, но с по-малко вода за охлаждане на системата, останалото бързо се превърна в пара - създавайки огромно налягане.

Последвало е най-голямото неконтролирано изпускане на радиоактивни вещества в околната среда, регистрирано някога при гражданска операция, засягайки повече от 3,5 милиона души и замърсявайки близо 50 хиляди квадратни километра земя.

Около 30 души загинаха по време на експлозията, а през следващите месеци 350 хиляди бяха евакуирани, 5000 деца и юноши бяха диагностицирани с рак на щитовидната жлеза, а отровната радиация се разпространи в много европейски страни - включително много части на Обединеното кралство.

Разследванията заключиха, че дефектни протоколи в проекта на централата и лошо обученият персонал са отговорни за експлозията, която взриви 1000-тонния стоманен капак на реактора - същото тегло като три пътнически самолета 747.

През 2019 г. бедствието беше представено в аплодирания от критиката минисериал на HBO и Sky "Чернобил", който документира грешките, довели до експлозията, и последвалите мащабни усилия за почистване.

От учените и инженерите до политиците и служителите, десет ключови личности изиграха решаваща роля в разгръщащата се трагедия и нейните последици.

Ето какво се е случило с ключовите фигури, свързани с катастрофата в Чернобил.

Анатолий Дятлов, заместник-главен инженер

Като зам.-главен инженер на Чернобилската атомна електроцентрала по време на експлозията, Анатолий Дятлов носи значителна отговорност за бедствието. Той ръководи разрушителния тест на реактор № 4 в централата, довел до експлозия, която в крайна сметка разруши стоманения и бетонен покрив и изхвърли тонове радиоактивни отломки на половин миля във въздуха.

В подготовка за теста Дятлов нарежда мощността да бъде намалена до 200 MW, което е по-ниско от 700 MW, предвидени в плана за теста - след това реакторът неочаквано спира по време на подготовката.

След инцидента властите му прехвърлят по-голямата част от вината, тъй като е нарушил основните мерки за безопасност.

"Нетърпелив да завърши научен експеримент, поръчан от Москва, той тормози подчинените си, за да поемат ненужни рискове", пише The Washington Post през 1992 г.

"Неговата некомпетентност, съчетана с грешки на други служители на Чернобил, доведе директно до разрушаването на реактора и изхвърлянето на радиоактивни частици в широк район на Европа", се казва в статия на изданието.

Въпреки че е един от малкото работещи на реактора онази нощ, които са оцелели, по-късно е осъден за грубо нарушение на правилата за безопасност и е осъден на десет години в съветски трудов лагер.

Той е освободен през 1990 г. като част от обща амнистия за служителите на Чернобил и започва работа по изчистване на името си - заявявайки пред WP, че той и други оператори са били направени изкупителни жертви за проектантите на опасно нестабилен реактор.

Според него вината за инцидента е изцяло на лидерите на съветския научен елит и техните политически покровители.

"Озовах се сблъскан с лъжа, огромна лъжа, която беше повтаряна отново и отново както от лидерите на нашата държава, така и от обикновените техници. Тези безсрамни лъжи ме разбиха", каза Дятлов.

"Нямам и най-малко съмнение, че проектантите на реактора веднага са разбрали истинската причина за аварията, но след това са направили всичко, за да прехвърлят вината върху операторите".

Въпреки влошаващото му се здраве поради излагане на радиация, той не се разкайва до смъртта си през 1995 г.

Виктор Брюханов: Директорът

Като директор на централата, Брюханов е изправен пред подобни обвинения на Дятлов и също е осъден на десет години затвор. Той е освободен предсрочно след пет години поради здравословни проблеми и е живял дните си в неизвестност, преследван от събитията от 26 април 1986 г.

След затвора той в крайна сметка се завръща на държавна служба в Украйна, за да оглави техническия отдел в Министерството на икономическото развитие и търговията.

Смъртта му през 2021 г., на 85-годишна възраст, е обявена от говорител на вече затворената електроцентрала.

Откакто се пенсионира през 2015 година Брюханов е претърпял няколко инсулта и е бил лекуван от болестта на Паркинсон.

Той поема професионална отговорност за бедствието, но отхвърля наказателна отговорност, приписвайки експлозията на технически недостатъци, проектирани от Москва, неспособността на висшестоящите да осигурят необходимото оборудване за измерване на течовете на радиация, както и бюрокрацията, която разделя отговорността между апаратчиците на Комунистическата партия и технократите.

"Баща ми се прибра след 24 часа и изглеждаше сякаш е остарял с 15 години“, каза синът на Брюханов, Олег, в интервю за "Под магията на Чернобил“, фламандски телевизионен сериал от 2020 г.

Директорът на централата заяви в интервю през 2006 г. а руското списание "Профил", че той и други служители са били изкупителни жертви в резултат на "плитка от лъжи, които ни разсейват от истинските причини за аварията“.

"Трябва да разберете истинските причини за бедствието, за да знаете в каква посока трябва да развивате алтернативни източници на енергия. В този смисъл Чернобил не е научил никого на нищо“, разказва директорът на електроцентралата.

Брюханов е чакал до 4 сутринта - три часа и половина след първите експлозии, за да предупреди властите, най-близки до централата, за инцидента.

Дори тогава той съобщавал само за пожари на покриви, прикривайки пълния мащаб на бедствието.

Леонид Топтунов: Старшият контролер на реактора

Млад и неопитен инженер на смяна през нощта на експлозията, Топтунов получава тежки радиационни изгаряния и развива остър лъчев синдром в рамките на седмици.

Той умира едва на 25-годишна възраст на 14 май 1986 г., а семейството му по-късно е информирано, че смъртта му е единствената причина да не бъде съден за инцидента.

През 2008 г. Топтунов е посмъртно награден с Орден за храброст от 3-та степен от Виктор Юшченко, тогавашния президент на Украйна.

Инженер Олексий Бреус влиза в контролната зала на реактор № 4 часове след инцидента, ставайки свидетел на най-тежката ядрена катастрофа в света.

Там той разговаря с Александър Акимов, ръководител на смяна на реактора, и оператор Топтунов - които вече са необратимо променени от инцидента.

"Не изглеждаха добре, меко казано. Беше ясно, че се чувстват зле. Бяха много бледи. Топтунов буквално беше пребледнял", казва той пред BBC и добавя: "Видях други колеги, които работеха онази нощ. Кожата им имаше яркочервен цвят. По-късно починаха в болница в Москва".

"Много хора говореха за радиационно облъчване, зачервена кожа, изгаряния от радиация и изгаряния от пара, но никога не беше показвано по този начин. Когато приключих смяната си, кожата ми беше кафява, сякаш имах истински слънчев тен по цялото си тяло. Частите на тялото ми, които не бяха покрити с дрехи - като ръце, лице и шия - бяха червени", продължава разказа си Акимов.

Юрий А. Лаушкин: Старши инженер и инспектор по атомна енергия на реактор № 4

Юрий А. Лаушкин, старши инженер и инспектор на реактора, беше осъден на две години трудов лагер за небрежност и недобросъвестно изпълнение на задълженията си.

Той пледира невинен.

Според списание "Руски живот“ той е починал в затвора.

Изданието твърди, че Лаушкин е извършил проверка на електроцентралата през 1983 г. и е заключил, че има редица проблеми със самия реактор, че е опасно да се работи по него и скоро ще възникне сериозен инцидент.

Василий Игнатенко: Пожарникар

Василий Игнатенко е един от първите реагиращи в Чернобилската електроцентрала в Припят. Той е бил на 25 години, когато се е включил в гасенето на огъня заедно с други пожарникари в Чернобил.

Игнатенко се е качил на покрива на сградата и се е опитал да потуши графитните пожари на открито, които са му дали смъртоносната доза радиация.

Той умира, заедно с 27 други пожарникари, поради излагане на радиация по-малко от три седмици по-късно, но историческият му принос помага да се предотврати още по-лошото влошаване на кризата.

Съпругата му Людмила Игнатенко описва подробно събитията и последиците от смъртта на съпруга си, разкривайки, че в моргата не е могла да облече костюм или обувки на пожарникаря, според The ​​Collector.

Лъчевата болест на Игнатенко е затруднила правилното му погребение, така че той, както и останалите 27 реагиращи, е бил погребан бос под слоеве бетон и цинк, за да се предпази обществеността от все още радиоактивното му тяло.

Николай М. Фомин: Бивш главен инженер

Като главен инженер на Чернобилската електроцентрала, Фомин е осъден заедно с Дятлов и Брюханов на десет години трудов лагер. След инцидента той се разболява от лъчева болест, което забавя процеса.

През юли 1987 г. е признат за виновен в "грубо нарушение на правилата за безопасност, създаване на условия, довели до експлозия“.

След триседмичен процес, по-голямата част от който е закрит, Фомин получава присъдата си заедно с други служители в 90-минутно обобщение в импровизирана съдебна зала в Дома на културата в Чернобил.

NYT описва как се е обличал като останалите – с яке и риза с отворена яка, от време на време е свалял очилата си под блясъка на телевизионните светлини и е бърсал челото си с кърпичка.

Той поема професионална отговорност за инцидента, но отрича наказателна отговорност.

Според Newsweek, Фомин е освободен от трудовия лагер преждевременно след нервен срив и опит за самоубийство.

Съдбата му е неясна, но мнозина предполагат, че е починал от болест, причинена от излагане на радиация.

Борис В. Рогожкин: Началник на смяна

Рогожкин е бил началник на смяна на реактора по време на експлозията и е осъден на пет години трудов лагер за нарушаване на правилата за безопасност.

Той също така е получил двегодишна присъда, която да се изпълнява едновременно, за небрежност и недобросъвестно изпълнение на служебните си задължения.

Той не се е признал за виновен.

Александър П. Коваленко: Началник на реактор № 4

Александър П. Коваленко, началник на реактора, е осъден на три години трудов лагер за нарушаване на правилата за безопасност.

Той не се е признал за виновен на процеса.

Борис Шчербина: Зам.-председател на Министерския съвет на Съветския съюз

Шчербина, съветски политик, натоварен със задачата да контролира реакцията на правителството на бедствието, е критикуван за начина, по който се е справял с кризата.

Той пристига 18 часа след експлозията, за да установи, че никой от местните министри не иска да носи отговорност за последствията от обявяването на реактора за мъртъв.

Той отказва да носи ядрена защита и първото му предложение за овладяване на графитните пожари е да се излее вода върху тях (което би довело до разширяване на пожарите).

Автобусите чакат 36 часа между Чернобил и Припят и въпреки това на гражданите не е било позволено да тръгнат до следобеда на 27 април, когато нивата на радиация достигат от 180 до 300 милирентгена на час, според The ​​Collector.

Въпреки първоначалното си отричане на сериозността на ситуацията, по-късно той играе ключова роля в усилията за евакуация и ограничаване на бедствието.

Шчербина почина през 1990 г., а наследството му е оформено от действията му по време на Чернобил.

Мария Проценко: Ръководи евакуацията след катастрофата в Чернобил

Мария Проценко е главният архитект на града Припят. Тя е известна с това, че носи линийка със себе си, докато оценява сградите, и се кара на работниците, ако не са точни.

В нощта на 26 април 1986 г. Проценко е една от първите, които настояват за незабавна евакуация.

Когато Шчербина най-накрая дава заповед жителите да напуснат, Проценко е натоварен с организирането на евакуацията. Тя планира бягството на всеки човек от всяка сграда и инструктира чакащите автобуси къде да отведат гражданите.

Проценко е последният човек, който напуска града, едва след като се уверява, че всички останали са в безопасност.

Целият град Припят, който има население от 49 360 души и се намира само на три километра от централата, е напълно евакуиран 36 часа след инцидента.

През следващите седмици и месеци още 67 000 души са евакуирани от домовете си в замърсените райони и са преместени по правителствена заповед.

Проценко е жива и до днес, а до 2022 година живее в Украйна, но след началото на руската инвазия тя и семейството ѝ бягат в Германия.