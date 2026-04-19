Новини Днес | 66

Радостин Василев: Младите хора могат да направят разликата днес

Според него МВР е помогнало за ограничаване на купения вот

19.04.2026 | 12:08 ч. Обновена: 19.04.2026 | 12:09 ч.
Снимка: БГНЕС

Младите хора могат да направят разликата днес, заяви лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев, след като упражни правото си на глас. Той посочи, че в неговата избирателна секция е имало много млади гласоподаватели.

Гласувах с увереността, че справедлива България е пред нас и само по този начин можем да я постигнем – с много голям процент на гласуване, посочи още Василев. Той каза, че се надява на висока избирателна активност.

Призовавам всички граждани да гласуват, защото по този начин ще държат отговорни после техните избраници, добави лидерът на МЕЧ.

Според Василев МВР е помогнало за ограничаване на контролирания и купения вот в определени области. Той смята, че трябва да има сериозна реформа на Изборния кодекс.

