Терзиев показа отвертка и се пошегува с машинното гласуване

Той упражни правото си на глас в столицата

19.04.2026 | 13:44 ч.
Снимка: БГНЕС

"Гласувах за силна България в силна Европа. Това е, което искам да оставим на нашите деца."

Това заяви кметът на София Васил Терзиев, след като упражни правото си на глас в столицата.

Терзиев обясни, че е гласувал с машина, а малко след това показа и отвертка, която беше донесъл със себе си, като с усмивка каза, че я носи, за да е сигурен, че гласуването ще мине както трябва.

Свързани статии

"Така казаха - че с флашка и с отвертка било най-сигурно, когато гласуваш с машина", заяви иронично столичният кмет.

Той беше категоричен, че твърденията, според които машините могат да бъдат манипулирани, са "глупости".

В отговор на въпрос на БТА за проблемите с машините в София и в страната Терзиев каза, че затруднения действително има, но те не са от такова естество, че чрез самата машина да може да бъде манипулиран вотът.

По думите му обаче това не е въпрос към него, а към Централната избирателна комисия, която трябва да даде отговор за възникналите проблеми.

