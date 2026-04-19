Висока активност и дълги опашки пред секциите в Париж

Изборният ден в Париж започна с изключително висока активност и дълги опашки пред българското посолство. Още в ранните часове десетки наши сънародници се събраха, за да упражнят правото си на глас.

Около 11:00 часа местно време вече са гласували приблизително половината от хората, дали своя вот за целия ден на предишните избори, сочат данни на bTV.

Тенденцията очертава значително по-висок интерес, като подобна активност се наблюдава и в Ница. Предварително подадените заявления за гласуване във Франция са три пъти повече в сравнение с предишния вот.

Допълнително струпване на хора се получава и заради това, че голяма част от избирателите в Париж попълват декларациите си на място в двора на посолството.

Общо 19 секции са разкрити във Франция - с две повече в сравнение с предишните избори. Така страната се превръща в изключение на фона на други държави, където броят на секциите намалява.