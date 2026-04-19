Борисов категоричен: ГЕРБ няма да влиза в коалиция, малък шанс за кабинет СНИМКИ

Шансът за съставяне на правителство след тези избори е малък, а ГЕРБ няма да влиза в коалиции. Това заяви лидерът на партията Бойко Борисов, който по традиция гласува в училището в Банкя, предаде репортер на БГНЕС.

"Според мен е малък шансът за съставяне на правителство след тези избори. Ние в коалиции няма да влизаме. Тези, които си позволяват да казват как нямало да се коалират с ГЕРБ, никой не им е разрешавал да говорят така. Не виждам с кого можем да се коалираме в момента", каза Борисов.

Лидерът на ГЕРБ гласува с хартиена бюлетина зад специалния параван. След него в същата секция своя вот упражни и кметът на Банкя Рангел Марков.

Отказ от "сглобка"

Борисов беше категоричен, че не би участвал в бъдеща коалиция с определени политически фигури.

"С модела "Копринков - Радев" няма да се коалирам, нито пък ще участвам в такава сглобка", заяви той.

По думите му вариант, при който ГЕРБ отново да даде подкрепа в рамките на управление като предишното, е изключен.

"Прогнозата ми е, че след година, в която свършихме много работа за държавата, понесохме щети от други партии и направихме своите компромиси, сега, ако някой иска подкрепа както беше в сглобката - това никога повече няма да стане", подчерта Борисов.

Той посочи и каква според него е била причината за разпадането на предишната управленска конструкция.

"Развалихме сглобката, защото искаха Румяна Бъчварова да стане вътрешен министър, а аз не се съгласих с това. Това е единствената причина за разваляне на сглобката", каза лидерът на ГЕРБ.

Критики за машинния вот

Борисов коментира и проблемите с машинното гласуване, като заяви, че в страната се наблюдава "масов провал".

"В страната има масов провал с машините, и то точно там, където ги предупредихме, че ще има провал с батериите. Сега една частна фирма с отвертки ходи и бърка по машините. Какви са тези хора, проверявани ли са?", попита той.

Според него информация за ситуацията в секциите постъпва и от представители на изборната администрация.

"Нашите РИК-ове, СИК-ове, ни звънят и казват какво е положението. "Ала-бала"-та с машините сме го чували лично от Асен Василев", добави Борисов.

Той отправи и обвинения, свързани с организацията на изборния ден.

"Когато се прави голям обир, винаги полицаите се пращат на друго място. Когато се подготвя голяма кражба на вота, полицаите се пращат при кметове или кандидат-депутати, за да ги предупреждават. А в същото време закараха компрометирани бюлетини в Шумен и Добрич, добре, че ги видяхме", каза още той.

Коментар за Украйна и Европа

В изявлението си Борисов коментира и войната в Украйна, както и отражението ѝ върху Европа.

"Пълна подкрепа за Украйна, надявам се да има мирен процес, явно е имало подготовка за ядрена бомба от 460 кг., но във всички случаи, ако в Пакистан има форум на най-високо равнище и войната приключи, това ще е от полза за света. Случващото се в Украйна е лошо за Европа, ние сме в сърцето на Европа, надявам се, че тя ще ни удържи и няма да ни отнесе на изток", заяви той.

Готовност за опозиция

Борисов подчерта, че ако ГЕРБ не се окаже първа политическа сила, партията ще остане в опозиция.

"Ще бъдем конструктивна опозиция, ако не сме първа политическа сила. Призовавам всички да гласуват, глас народен - глас Божи", заключи лидерът на ГЕРБ.