Маркет линкс "изхвърли" БСП от парламента

Според финалния екзит пол на "Маркет линкс" в следващия парламент влизат 5 партии.

Първи са "Прогресивна България", които получават 39,1% подкрепа. Втори са ГЕРБ-СДС с 15,6%, трети - ПП-ДБ с 13,4%.

Четвърти са ДПС с 7,5% подкрепа, и партия "Възраждане" получава 5,1% вот.

Под 4-процентната бариера остават "БСП - Обединена левица" с 3,7%, "Сияние" с 3,4%, МЕЧ с 3,3%, "Величие" с 3,1%, "Има такъв народ" с 2%, АПС с 1,3% и "Синя България" с 0,7%, показват данните на агенцията.

Към 20 часа избирателната активност е 51,3%. Не подкрепям никого са отбелязали 3,4%.

Разпределението на мандатите изглежда по този начин: "Прогресивна България - 116, ГЕРБ-СДС - 47, ПП-ДБ - 40, ДПС - 22 и "Възраждане" - 15.