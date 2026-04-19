IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 151

Маркет Линкс: ПБ с 38,9%, следван от ГЕРБ-СДС с 15,4%

В Парламента влизат 6 партии

19.04.2026 | 20:04 ч. Обновена: 19.04.2026 | 20:43 ч.
Снимка: БГНЕС

Според "Маркет Линкс" от екзитпола  България даде категоричен шанс на Румен Радев да управлява с 38,9%. Новата политическа формация е следвана от ГЕРБ - 15,4%. На трето място са ПП-ДБ с 13,6%. Четвърти са ДПС с 7,5%. "Възраждане е с 5,1% . БСП също влиза в парламента с 4,1%. 

Под 4-процентната бариера остават МЕЧ с 3,2%, "Сияние" с 3,2%, "Величие" с 3%, "Има такъв народ" с 2%, АПС с 1,3% и "Синя България" с 0,7%.

Избирателната активност е 47,2%, което е с половин милион повече от предишните парламентарни избори. Не подкрепям никого са отбелязали 3,4%.

Разпределението на мандатите изглежда по този начин:

  • "Прогресивна България - 110
  • ГЕРБ-СДС - 44
  • ПП-ДБ - 39
  • "ДПС - Ново начало" - 21
  • "Възраждане" - 14
  • "БСП - Обединена левица" - 11
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Маркет Линкс ПБ категоричен победител ГЕРБ ПП-ДБ
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem