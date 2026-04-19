Маркет Линкс: ПБ с 38,9%, следван от ГЕРБ-СДС с 15,4%

Според "Маркет Линкс" от екзитпола България даде категоричен шанс на Румен Радев да управлява с 38,9%. Новата политическа формация е следвана от ГЕРБ - 15,4%. На трето място са ПП-ДБ с 13,6%. Четвърти са ДПС с 7,5%. "Възраждане е с 5,1% . БСП също влиза в парламента с 4,1%.

Под 4-процентната бариера остават МЕЧ с 3,2%, "Сияние" с 3,2%, "Величие" с 3%, "Има такъв народ" с 2%, АПС с 1,3% и "Синя България" с 0,7%.

Избирателната активност е 47,2%, което е с половин милион повече от предишните парламентарни избори. Не подкрепям никого са отбелязали 3,4%.

Разпределението на мандатите изглежда по този начин:

"Прогресивна България - 110

ГЕРБ-СДС - 44

ПП-ДБ - 39

"ДПС - Ново начало" - 21

"Възраждане" - 14

"БСП - Обединена левица" - 11