Медицинският хеликоптер транспортира 40-годишна жена в кома от Ямбол

Пациентката е приета с мозъчен кръвоизлив

20.04.2026 | 15:31 ч. 0
БГНЕС

Медицинският хеликоптер е задействан за транспортиране на 40-годишна жена в кома, която ще бъде транспортирана от ямболската Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон" до университетската болница  „Св. Георги" в Пловдив. Пациентката е приета с мозъчен кръвоизлив, със съмнения за мозъчна аневризма, съобщиха от ямболската болница.

След направен скенер, изследвания и консултации е взето решение жената да бъде транспортирана в специализирана клиника към Университетската болница в Пловдив. Очаква се въздушната линейка да кацне на хеликоптерната площадка в двора на Професионалната гимназия по земеделие „Христо Ботев", за да превози жената, казаха от лечебното заведение.

В началото на февруари системата за спешна медицинска помощ по въздуха беше задействана за дете на седем години, блъснато от мотор в село Воденичане, община Стралджа, област Ямбол.

