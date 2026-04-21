Високи треви, счупени площадки и тригодишен пясък, къде играят децата ни?

Неподдържаните детски площадки са сериозен проблем, характеризиращ се с висока трева, счупени съоръжения, липсващи люлки и замърсени пространства. Родители и граждани подават множество сигнали чрез платформи като Helpbook.info, настоявайки за намеса от общините.

Счупени пързалки, липсващи седалки на люлки и оголени метални части, висока трева, непочистени отпадъци и липса на пясък в пясъчниците- това е картинката, която наблюдаваме ежедневно.

По този повод получихме сигнал от град Варна, който гласи следното: „Никакво внимание за поддръжка и освежаване не се обръща на детските площадки! Тревата вече е висока колкото децата! Висока трева, бурени, боклуци! Вътре в площадката около пейките тревата завзема всичко и е висока колкото пейката! Пясъчника от поне 3 години нито е чистен, нито е сменен пясъка, нищо! Вътре влизат котки и кучета и си вършат работата! Детската площадка нито е почиствана, измивана, абсолютно нищо! Кога ще се вземат мерки, които да са на лице?! Къде са хората, които трябва да поддържат тези места? Вземете мерки!“ (целият сигнал - тук)

Сигнализираха ни и от софийския район „Изгрев“ за занемарена детска площадка, на която се намират няколко уреда за игра на децата, които са изгнили, счупени и силно компрометирани. (целият сигнал - тук)

Писаха ни от град Бургас за подрастващи, които умишлено унищожили детска площадка: „Всеки ден тези ученици идват зад блока, който се намира точно до училището. Сядат там и пушат цигари, а едно от децата отиде до детската площадка и счупи дъските. Взе ги със себе си и ги занесе като трофей на приятелите си.“ (целият сигнал - тук)

Хулиганските прояви на детски площадки в България са сериозен проблем, който общините се опитват да овладеят чрез засилено видеонаблюдение и призиви към гражданска отговорност. Най-често тези прояви включват умишлено разрушаване на съоръжения, замърсяване и нарушаване на обществения ред.

Ако забележите хулигански прояви или вандализъм използвайте онлайн платформата за граждански сигнали на Helpbook.info и по възможност документирайте проблема със снимки.