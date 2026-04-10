Патриарх Даниил: Разпети петък е време за смирение, размисъл

Царски часове с изнасяне на светата Плащаница в митрополитския катедрален храм „Св. вмчца Неделя“, отслужени от Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Даниил, събраха десетки миряни в храма.

"В този ден човечеството символично произнася съд над Бога, осъждайки на смърт праведния съдия", каза патриархът.

В сряда Синедрионът и римската власт издават присъда срещу Христос, обвинявайки го в богохулство заради това, че се е нарекъл "равен на Бога". Още в Стария завет ясно е възвестено, че Месията е едновременно Бог и човек - потомък на цар Давид, но и „Бог крепък“ с вечен произход. Именно това божествено и човешко естество на Христос стои в основата на спасението, което Той носи на света. Да не бъдем като Юда - заради земни помисли да предадем Христос, призова патриарх Даниил.

Той насърчи вярващите да оставят суетните грижи и да се вгледат в онова, което води към духовно спасение и истинска вяра.

“Разпети петък е време за смирение, размисъл и връщане към същността на християнската вяра - жертвата и любовта, чрез които идва надеждата за спасение”, добави Даниил.