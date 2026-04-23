Честваме паметта на Свети Мъченик Лазар Български

На днешния ден Православната църква чества паметта на Свети Мъченик Лазар Български и на Света Мъченица Александра Римска. По този повод патриарх Даниил ще отслужи Света литургия в храм "Света Неделя" от 9 часа.

За първи път частица от мощите на Св. Лазар Български е донесена в България и ще бъде изложена за поклонение до края на деня в митрополитския катедрален храм "Св. Неделя". На 23 април 1802 г. Лазар Български е обесен заради християнската си вяра, разказа за БНР Д-р Пламен Михайлов от Културно-информационния отдел на Софийската Света митрополия.

"За съжаление тялото му не се пази, но са открити негови частици, главата му дори. Разграбени са, но така или иначе се пазят и до наши дни в този остров – Андрус. Това е гръцки остров, на който в манастир "Свети Николай Мирликийски" се пази една от частиците, от мощите, които ще дойдат за първи път в София, а и в България изобщо, за поклонение. Цял ден ще можем да се поклоним на нашия сънародник, който показва такава силна вяра и приживе, и след смъртта си дори", каза Пламен Михайлов.