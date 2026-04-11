Патриарх Даниил: Христовото Възкресение побеждава скръбта и страха

Христовото Възкресение е радост, която надмогва скръбта, надежда, която разсейва отчаянието, благодат, която поразява греха, лек за всяка болест и съвършена любов, която прогонва страха. Това казва българският патриарх и Софийски митрополит Даниил в своето пасхално послание, съобщиха от Българската патриаршия.

Пасхалната радост като победа над мрака

"Христос Воскресе! Тоя ден е Господ сътворил: да се зарадваме и да се развеселим в него (Пс. 117: 24). Нека се изпълнят сърцата ни със свята, небесна, благодатна радост, която никой и нищо не може да ни отнеме. "Причина за днешния божествен празник и тържество е Самият наш Господ Бог и Спасител Иисус Христос… Този, Който ни сътвори в началото на сътворението; Който ни приведе от небитие в битие; Този, Който и сега спаси нас, загубените; оживотвори нас, умъртвените; Този, Който ни освободи от тиранията на дявола" (преп. Теодор Студит)", казва в посланието си патриарх Даниил.

Той припомня, че до вчера Христовите апостоли са били в скръб. Те са плакали, виждайки как Агнецът Божий доброволно върви към заколение, как техният Учител е унижаван, бичуван, измъчван, хвърлен в тъмница и осъден на кръстна смърт. Ставало е дума не просто за страдание, а за момент, в който човекът осъжда Богочовека, неправедните онеправдават Праведника, а Самият Живот е умъртвен и положен в гроба.

Патриархът описва тази картина като време на раздяла, неправда, страх, съмнения и неяснота за бъдещето. Но именно тогава, подчертава той, мракът е бил внезапно озарен от светлина, а тъмнината се е оказала безсилна пред нея. Защото Христос е възкръснал от мъртвите и "със смърт смъртта победи" (Тропар на Възкресение Христово), "за умрелите стана начатък" (1 Кор. 15: 20) и "всичко се изпълни със светлина" (Канон на Пасха).

"Христовото Възкресение е радост, която преодолява скръбта"

"Христовото Възкресение е радост, която преодолява скръбта; надежда, която разпръсква отчаянието; благодат, която сразява греха; лек, който изцерява всяка болест; съвършена любов, която пропъжда страха. Защото Христос е Истината, Която развенчава всяка лъжа. Христос е Пътят, Който води към Дома на Отца. Христос е Животът, Който побеждава греха и смъртта", казва още българският патриарх.

Той отправя и въпросите какъв трябва да бъде човешкият отговор на тази жертвена любов и какъв да бъде откликът към пасхалния дар, който Христос дава на своите чеда. Поставя и въпроса "Какво да въздадем Господу за всичките Му благодеяния към нас (срв. Пс. 115: 3)".

Призив за благодарност, милост и живот според Божиите заповеди

Отговорът, който патриарх Даниил дава, е ясен – благодарение към Бога и живот според Неговите заповеди. По думите му тази благодарност не се изчерпва с думи, а трябва да личи във всички дела, мисли, чувства и отношения между хората.

Тя се проявява в смиреното и безропотно понасяне на трудностите, във вярата в Божия спасителен промисъл, в постоянния стремеж човек да се изправя всеки път, когато пада духовно, в милостта към онези, които страдат или се намират в нужда, в разбирателството и единомислието, в съпружеската вярност, в грижата към децата, в искреността, честността, молитвата и съзнателното участие в живота на Църквата, посочва патриархът.

В края на своето пасхално приветствие той призовава вярващите да празнуват "в чистота и истина (срв. 1 Кор. 5: 8)", с пълна и непоколебима вяра във Възкресението Христово и в Неговия спасителен промисъл за човека. Патриарх Даниил призовава още радостта от Възкресението да бъде пазена като най-скъп дар и вярващите да растат в благодатта и в познанието за Възкръсналия Господ и Спасител Иисус Христос.

"Христос Воскресе! Воистину воскресе Господ", завършва благословът в пасхалното му послание, цитиран от БТА.

По-рано днес патриарх Даниил и митрополитите от Светия синод на Българската православна църква - Българска патриаршия отправиха и патриаршеско, и синодално послание за Възкресение Христово, в което подчертаха, че Христовото Възкресение е най-дългоочакваното и най-жадувано събитие в човешката история.