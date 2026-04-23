Новини Днес | 77

Първи случай на ку-треска в Пловдив

Заразеният е мъж на 67 години

23.04.2026 | 13:50 ч. 9
Pixabay

Pixabay

Първи случай на ку-треска за 2026 година е регистриран в Пловдив, съобщава РЗИ. Заразеният е мъж на 67 години, който на 6 април е приет в болница с двойна бронхопневмония. След проведено лечение пациентът е изписан седмица по‑късно, съобщава “Труд”.

Директорът на дирекция “Надзор на заразните болести“ в РЗИ‑Пловдив д-р Милена Панайотова уточни, че подобни случаи не са нещо необичайно. 

Лекарят добавя, че заболяването не е “екзотично” и не е внесено отвън. Д-р Панайотова добавя, че през последните години в областта са регистирани и други инфекции.

Какво представлява ку‑треската?

Ку‑треската е бактериална инфекция, причинена от Coxiella burnetii. Заразяването най-често става чрез вдишване на прахови частици, съдържащи бактерията, контакт с мляко, урина, изпражнения или секрети на заразени животни (обикновено овце, кози, говеда).

По-рядко заболяването се предава чрез кърлежи. Инкубационният период е между 9 и 40 дни. Хората са силно чувствителни към инфекцията и дори малък брой бактерии могат да доведат до заболяван

