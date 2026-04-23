Тихомир Безлов: Оставката на Сарафов е символична и закъсняла

Борислав Сарафов подаде оставка, а неговото място като и.ф. главен прокурор зае Ваня Стефанова.

Според Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията действията на Сарафов са били символични.

"Очевидно решенията не са известни на широката публика. Моето предположение е, че има някакво противоречие във ВСС на представители на различни политически течения", коментира гл. експерт програма "Сигурност" от Центъра за изследване на демокрацията в предаването "България сутрин".

Има ли политически натиск?

Според Безлов оставката на Сарафов е закъсняла и той се намира в унизителна ситуация. Експертът е на мнение, че Иван Демерджиев, като служебен министър, назначен от Радев, е оказвал натиск Сарафов да подаде оставка.

Според експерта оставката на Сарафов е била ясна, като той посочи и сигнал от ГЕРБ в лицето на Томислав Дончев, че не подкрепят главния прокурор.

Преподавателят по европейско право адв. Христо Христев подчерта, че стои въпросът за законността на извършените дейности на Сарафов за месеците, в които не е имал право след изтичането на срока.

По думите му има достатъчно елементи, които говорят за нарушение и подчерта необходимостта от нов състав на ВСС, като добави, че се подкопава законността на решенията, които се приемат.

На въпрос ще бъдат ли достатъчни шест месеца на новия и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова за всички промени и за попълване на изтеклите мандати, адв. Христев отговори положително, като уточни, че е необходима политическа воля и добросъвестност от партиите.

Пред Bulgaria ON AIR Безлов добави, че Сарафов не е бил проблем, докато е имало коалиционно правителство между ГЕРБ и ПП-ДБ. Проблемът е станал след това.

"Очевидно беше отстранен във ВСС с политическо влияние. Там имаше договорености. Те бяха реализирани по един или друг начин", коментира Безлов. Той добави, че има липса на контрол по отношение на магистратите, защото не се проверяват за имущество и "тотални нарушения".

По думите му най-големият проблем е негативната селекция сред магистратите от началото на 90-те години - "Не избирате хора с капацитет и качества, а хора които са лоялни на конкретна политическа партия".

