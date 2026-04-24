Наказания с желязна маса: Сигнал за насилие и агресия в детска градина

Сигнал до Агенцията за закрила на детето и Прокуратурата дадоха родители, които твърдят, че децата им са бити, тормозени и заключвани в детска градина в село Стамболово, Павликенско.

Обвиненията са към директора на учебното заведение, съобщава Нова тв.

“Преди няколко месеца малкият ми син, което е в първа възрастова група, започна всяка сутрин да плаче. Не обърнах внимание, че той не може да ми обяснява, че вижда психически и физически тормоз в градината. След като се прибраха децата ми от детската градина на 2 април, малкият ми син се оплака, че е бил наказван и го боли стомаха. След това дъщеря ми, която посещава същата детска градина, ми обясни, че е бил той е бил наказан зад вратата и затиснат с желязна маса. Дълго време, с часове, е седял наказан по този начин. Накарали са кака му да седне на отсрещната маса. Тя е плакала, че не може да помогне на братчето си, а той е плакал от болки, защото го боли корема. След като той се прибра, имаше по корема си две линии, отбелязани от масата”, казва майката, подала сигнала.

Разказвайки за случилото се пред друга майка, дете от детската градина разказва как е било свидетел как директорката е удряла шамари на няколко от децата.

“След тази информация спрях да си пускам децата в детската градина, защото ме е страх”, разказва майката.

“По жалбата до момента е минала проверка само от Велико Търново. От кмета на община Павликени нямаме никаква информация как се развиват нещата”, казва още майката.

Заплахи и заключване в мазе

Друга майка твърди, че има дете, заключвано в мазето, а повечето деца биват заплашвани с полиция, ако не заспят по-бързо.

“Детето ми е станало да играе, директорката го е блъснала, а то е паднало на пода върху ръката си. То се оплака и не иска да ходи на градина. Тя му биела шамари, защото играело и скачало”, казва още един от родителите.

Потърсена за коментар, директорът на детската градина категорично отрича от нейно име и от името на персонала на детската градина твърденията за насилие над децата, посочени в жалбата, а именно, че са бити, удряни, заключвани, затискани и наказвани.

“За първи път има подадена такава жалба срещу нас. Сигналът е подаден само от родителите на едно дете. В понеделник ще инициираме родителска среща, за да разговаряме с тях”, заяви Силвия Крушевска.

Родителите настояват за промяна и оставка на директорката. Те заявяват, че няма да допуснат децата им да бъдат подлагани на психически и физически тормоз.