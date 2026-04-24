Засилени мерки за сигурност преди дербито между ЦСКА и Левски

Засилени мерки за сигурност ще съпътстват предстоящото столично дерби между ЦСКА и Левски, което ще се проведе на 25 април от 16:00 часа на Национален стадион "Васил Левски" в София.

Около стадиона ще бъде изградена зона за сигурност, а служителите на реда ще осъществяват пропускателния режим на няколко контролно-пропускателни пункта. Вратите на стадиона ще бъдат отворени в 14.00 часа. За да се избегне струпването на зрители, полицията призовава желаещите да се възползват от този по-ранен час.

Ще бъдат извършвани проверки за установяване на лица, извършили противообществени прояви, както и на лица с наложени забрани за посещение на спортни мероприятия. На контролно-пропускателните пунктове служителите на реда ще проверяват и за носене на забранени предмети и вещи, като огнестрелно оръжие, пиротехнически изделия, ножове, палки, боксове, бутилки и др. Малолетни ще бъдат допускани на територията на стадиона само с пълнолетен придружител и след предварително попълнена декларация, която може да бъде изтеглена и от интернет.

Преди, по време и след провеждане на футболната среща полицейските служители ще следят за опазването на обществения ред и недопускане на противообществени прояви на територията на столицата.

СДВР напомня, че за охраната на спортното събитие са ангажирани охранителни фирми. Столичната полиция е отговорна за обособяване на резерви за действия при необходимост и за подпомагане дейността на организатора.

Във връзка със засиления зрителски интерес е възможно да възникнат затруднения в пътното движение в централната градска част. При необходимост може да се наложи временно спиране на движението, като след отпадане на необходимостта то ще бъде възстановявано.

Забранява се издигането на дронове около сградите на Народно събрание I, Народно събрание II, Министерски съвет, Президентство на Република България и около Националния стадион „Васил Левски“ в пространството на бул. „Цар Освободител“, алея „Яворов“, бул. „Драган Цанков“, ул. „Граф Игнатиев“ и бул. „Васил Левски“. При неспазване на забраната спрямо операторите на дронове ще се предприемат съответните административни мерки, предвидени в закона.