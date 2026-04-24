Митът за непобедимостта на Путин се разпада, ще оцелее ли режимът?

Ветеранът лидер на Руската комунистическа партия Генадий Зюганов не се плашеше, когато остро критикува нестабилното състояние на руската икономика в руския парламент по-рано тази седмица. "До есента ни очаква повторение на случилото се през 1917 г.“, каза 81-годишният Зюганов пред Държавната дума и е категоричен: "Нямаме право да повтаряме това.“

Като оставим настрана странността на един стар комунист, който цитира Октомврийската революция като нещо лошо, минаха години, ако не и десетилетия, откакто в Думата се е чувала такава откровена критика. И Зюганов не е сам.

През последните седмици много от най-бляскавите интернет инфлуенсъри в Русия изразиха в социалните медии хор от неодобрение по въпроси, от инфлация и икономическа стагнация до корупция и периодични прекъсвания на мобилния интернет, които парализираха технологично зависимите руски градове.

Популярна инфлуенсърка беше първа

Бившата звезда на руския "Биг Брадър“ Виктория Боня започна тенденцията с видео обръщение към Владимир Путин, в което предупреждава, че "хората се страхуват от вас, артистите се страхуват, губернаторите се страхуват. Има голяма стена между вас и народа“. Боня също така предупреди, че скоро "хората ще спрат да се страхуват и да бъдат притиснати в свита пружина и че един ден тази свита пружина ще експлодира“.

Боня живее в Монако и има дете от сина на ирландски милиардер. Видеото ѝ е гледано над 25 милиона пъти, а говорителят на Кремъл Дмитрий Песков го прие достатъчно сериозно, за да публикува изявление, в което уверява руснаците, че много от критиките на Боня се "работят активно“ от Кремъл.

Социално недоволство

Други влиятелни лица, базирани в Русия, също се изказаха, въпреки драконовските закони срещу "дискредитирането на руските военни“, които могат да вкарат нарушителите в затвора до 15 години. Журналистката и адвокат Катя Гордън, която живее в Москва, публикува видеоклипове, предупреждаващи за нарастващо социално недоволство и критикуващи прокремълските телевизионни пропагандатори.

Някогашният лоялен актьор Иван Охлобистин разкритикува спирането на интернет, наричайки го "огромна грешка“ и разкритикува правителството, че иска "да ни върне в СССР“. Бившият депутат от Думата Николай Бондаренко публикува тирада, пълна с праведно възмущение срещу правителство, което доведе "тази невероятно богата страна, пълна с петрол, газ и всякакви ресурси, до ръба на фалита“.

И дори фанатичните провоенни онлайн националисти – известни като Z-блогъри – също предприеха обрат на пророчество. "До края на годината ще бъдем напълно прецакани – ще се разбием здраво“, предупреждава Евгений Голман, шокиран, че украинците редовно изпращат дронове, за да атакуват военни и петролни съоръжения на около 1250 мили във вътрешността на Русия.

"By the end of the year, we’re going to be completely f*cked - we’ll crash hard." Russian "Z-blogger" Golman said Russians are unwilling to help participants in the so-called "special military operation," businesses are shutting down, and volunteers can’t even raise money for… pic.twitter.com/6WAYaDRSLI — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 17, 2026

Разпада ли се режимът на Путин?

Дали тези критични гласове сигнализират за началото на разпадането на режима на Путин? Едва ли. Зюганов се постара да посочи, че "правим всичко възможно, за да подкрепим Путин и неговата стратегия и политика, но [правителството] не слуша“. Боня и другите влиятелни лица са формулирали своите призиви към Путин като добър цар, заобиколен от лоши съветници – и всички са внимавали да не критикуват икономически катастрофалната и кървава война на Кремъл срещу Украйна.

Мрачните прогнози на Зюганов за състоянието на руската икономика също са силно преувеличени. Инфлацията е висока, лихвените проценти са 14% и много руски предприятия затварят поради тежестта на дълговете.

Дори краткосрочно оживление под формата на по-високи световни цени на петрола няма да спаси Русия от надвиснала рецесия. Но това не е, отдавна, 1917 г., когато недостигът на хляб доведе работниците от Петроград до революция.

Досега, благодарение на шепа квалифицирани технократи, които Путин е запазил начело на централната банка, руската икономика е все още в по-добро състояние, отколкото беше след дълговата криза и фалита през 1998 г. или след световната финансова криза от 2008 г. И много от най-бедните региони на Русия, както и да е, преживяха бум поради високото заплащане за войниците, които се явяват доброволно да се бият в Украйна, както и поради обезщетенията, достигащи до 250 000 паунда за загиналите в бой.

Важното обаче е, че критиките към правителството са се нормализирали на всяко ниво на обществото, от бляскави инфлуенсъри до скромни Z-блогъри, които записват тирадите си от колите си. Жестоките наказания за опозиционни активисти – например тези, свързани с политическото движение на Алексей Навални, убит в затвора през 2023 г. – както и за публикации в социалните медии, критични към войната, ефективно заглушиха откритото неподчинение на Кремъл.

Одобрението към Путин намалява

Но мрънкането по конкретни проблеми като инфлацията, бюрократите, които се възползват от доходите си, или прекъсванията на интернет, за които могат да бъдат обвинявани по-нискостоящи служители, изведнъж стана не само обичайно, но дори модерно.

Личният рейтинг на одобрение на Путин вече е паднал до 66,7%, според скорошно проучване на Руския център за изследване на общественото мнение. Тъй като Путин и неговият вътрешен кръг от застаряващи ветерани от КГБ изглеждат все по-откъснати от съвременния свят, политическите мениджъри на Кремъл се притесняват от евентуален протестен вот на местните избори през септември.

Разбира се, няма никакъв шанс Путин да бъде отстранен от власт. Но с икономиката, която е в напрежение след повече от четири години безкрайна война, в структурата на непобедимостта на Путин започват да се появяват безпогрешни пукнатини.