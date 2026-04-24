Нетаняху разкри, че е преминал лечение за рак на простатата

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху тихомълком се е подложил на лечение за рак на простатата. Информацията е разкрита от самия Нетаняху, докато публикуваше резултатите от годишния си медицински преглед, съобщава CNN.

76-годишният Нетаняху заяви, че е забавил публикуването на годишния си медицински доклад, който разкрива, че е диагностициран с рак за първи път, с два месеца, за да не бъде използван като пропаганда от Иран.

Операция през 2024 година

Най-дълго управлявалият лидер в историята на Израел е претърпял операция за уголемена простата през декември 2024 г., операция, която кабинетът на премиера публично разкри по това време. При последния преглед след операцията Нетаняху разкри в изявление в социалните медии, че лекарите са открили злокачествен тумор в простатата му с размер по-малък от сантиметър.

Канцеларията на премиера публикува и две писма от лекарите му, които съпътстват разкритието в социалните медии. "Това е ранно откриване на много малки лезии, без метастази, както всички други тестове потвърдиха без никакво съмнение“, се казва в едно от писмата.

Не се разкрива кога е бил последният преглед, но израелски източник, запознат с въпроса, е казал пред CNN, че ракът е бил диагностициран преди няколко месеца. Нетаняху е започнал лъчетерапия преди около два месеца и половина, според източника, и наскоро е завършил лечението.

Нетаняху казва, че е взел решение да се подложи на насочена лъчетерапия и "петното е изчезнало напълно“.

"Слава Богу, здрав съм. Имах малък медицински проблем с простатата, който беше напълно излекуван", каза още Нетаняху.