Мирчев и Божанов запечатаха кабинета на главния прокурор ВИДЕО

Те настояваха Сарафов да им отговори защо слага чадър над 30 кандидат-депутати

17.04.2026 | 16:45 ч. 35
Съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов Борислав запечатаха кабинета на Сарафов, след като той се скри от тях, съобщиха от "Да България". 

Лидерите отидоха в сградата на Съдебната палата и настояваха за обяснение защо Сарафов пази 30 кандидат-депутати, за които МВР има данни за купуване на гласове и нарушаване избирателните права на гражданите. 

 "ГЕРБ и ДПС продължават да купуват гласове в цялата страна, но за да не бъдат хващани от МВР, прокуратура разпъва чадър над купувачите на гласове. Сарафов дължи отговори защо прокуратурата се използва за разпъване на чадър над престъпници и мутри с прякори," заяви Мирчев.

Свързани статии

Според Божанов, прокуратурата не просто слага чадър, но и крие кои са тези хора - Сарафов не иска хората да разберат кои са тези купувачи на гласове и за кои партии купуват.

"Докато МВР си върши работата, прокуратурата атакува областни директори на полицията, което е скандално. Първо ги хващат, повдигат обвинения и два часа по-късно се оказва, че „вътрешното убеждение" на прокурора  се е променило, вероятно след обаждане от Сарафов, който пък се е посъветвал с обитателя на бункера в хотел „Берлин“ Пеевски”, заяви Божанов.

Съпредседателите на "Да, България" заявиха, че страната се намира в безпрецедентна ситуация: За първи път има достоен министър в МВР и главен секретар, които се борят срещу купувачите с всички сили. Прокуратурата обаче не работи. Разпъва чадъри и прави всичко възможно купувачите на гласове да продължат да обслужват модела "Пеевски-Борисов".

