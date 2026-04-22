Мирчев за оставката на Сарафов: Изкарахме сърцето на модела “Борисов- Пеевски”

Първи политически реакции след оставката на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор. Коментарът дойде от съпредседателя на “Да, България” Ивайло Мирчев.

“Изкарахме сърцето на модела “Борисов- Пеевски”. Това е постижение на хората, които излязоха на протестите през декември месец. Постижение е, защото стана ясно, че вече ги има тези 160 гласа, които да доведат до унищожаването на този модел. Пеевски и Борисов са обезоръжени и следващите стъпки оттук нататък са изключително важни, за да може България наистина да се промени“, се казва още в коментара на Мирчев.

Другият съпредседател на ДБ Божидар Божанов добави, че оставката на Сарафов е само първата стъпка.

“Предстои избор на ВСС, на инспекторат към ВСС и то по нови правила, които да направят, така че следващите органи на съдебната власт да бъдат много по-честни, по адекватни и подготвени хора, които да не изберат следващ Сарафов“, добави Божанов.

По-рано днес, минути преди Сарафов да подаде оставка, ДБ беше изпратила позиция до медиите, в която призова и.ф. главен прокурор да освободи поста, с което “първата тухла от модела “Борисов-Пеевски” да бъде съборена”.