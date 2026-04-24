Инициатива в Бургас: Ученици да се придвижват до училище с велосипед или пеш

В Бургас от днес започва инициативата „Велопетък“, която насърчава ученици, учители и училищни екипи да се придвижват до училище с велосипед или пеша в края на седмицата. Това съобщават организаторите от Бургаска велосипедна общност (БВО), Българска фондация „Биоразнообразие“ – клон Странджа и Община Бургас.

По информация на организаторите кампанията цели да насърчи активния начин на придвижване, здравословния начин на живот и намаляване на автомобилния трафик около училищата.

„Каним деца в предучилищна възраст, ученици от начални, основни и средни училища да открият радостта от придвижването с велосипед и да превърнат пътя до училище в естествена част от своето активно ежедневие“, посочват организаторите. „Всеки петък избери велосипеда или разходката пеша и просто тръгни към училище по активен начин“, е призивът, отправен от Светослав Митев от БВО.

Участието ще се отчита чрез мобилното приложение WeRide.Today, което проследява изминати разстояния, участници и спестени въглеродни емисии. По данни на организаторите в кампанията ще се отчитат само пътуванията, извършени в петъчните дни. Тя ще се проведе в периода от 24 април до 30 октомври 2026 г. на територията на Бургас.

Инициативата е част от проекта „Бургас: Природа на колела“, финансиран от фондация „Обществен борд на TELUS Digital Bulgaria“, с партньорството на Decathlon и Bike Center. Според организаторите са предвидени награди за най-активните участници, включително велосипеди.