Променят движението в центъра на София заради велопохода „Заедно“

Столичната община въвежда временна организация на движението в част от центъра на София заради велопохода „Заедно“, съобщиха от пресцентъра на Общината.

От 10:30 часа на 25 април поетапно за осигуряване безопасността на колоездачната колона до приключване на събитието временно ще бъде спряно движението на пътни превозни средства поетапно по маршрут от кръстовището на бул. „Патриарх Евтимий“ и бул. „Витоша“ по бул. „Патриарх Евтимий“ до Петте кьошета, надясно по бул. „Христо Ботев“, надясно по бул. „Тодор Александров“, направо по бул. „Цар Освободител“, наляво по ул. „15 Ноември“, пл. „Свети Александър Невски“, надясно по ул. „Дунав“, надясно по ул. „Московска“.

Движението е ограничено на пл. „Гина Кунчева“ надясно по бул. „Васил Левски“, наляво по бул. „Цар Освободител“, надясно по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, направо по бул. „Пенчо Славейков“, наляво по бул. „Витоша“ до входа на Южния парк, където е финалът.

От 9:00 часа до приключване на събитието на 25 април се забраняват престоят и паркирането на пътни превозни средства по маршрута.

Велопоход „Заедно“ е организиран от Българската асоциация по хемофилия с цел да се даде гласност на проблемите на хората с наследствени нарушения на кръвосъсирването. Началото на велопохода е при пилоните на НДК, а крайната точка - Южният парк, припомня БТА.