5 общини приемат 50% от туристите в България, начело е Несебър

Само 5 общини приемат 50% от туристите в България. Начело в класацията е Несебър, посетен от 1,5 милиона души миналата година, следва София, Варна, Пловдив. Десетката се допълва от Балчик, Велинград, Банско, Хисаря и Самоков, които са посетени от над 200 000 туристи миналата година.

Изследването е направено от Института по пазарна икономика (ИПИ).

Адриан Николов коментира причините и прогнозира, че ценовият шок на пазарите за горива ще се отрази на родния туризъм това лято.

"Това са 90% от хората, които посещават България, приходите са по-концентрирани. Изненадата е по-скоро колко са разхвърлени тези общини и това, че столицата е на второ място след Несебър. Оказва се, че градският туризъм, движен от нискотарифните полети, има позитивен ефект", каза Николов пред БНР.

И посочи, че за насочването на туристическите потоци влияние оказва създадената инфраструктура на видимо местата по Черноморието и затова там има концентрация на много туристи. Към момента екотуризмът и алтернативните форми не успяват да привлекат много туристи.

"Несебър има превес на чужденците. Там голямо влияние имат пакетните пътувания – големи групи, организирани. Затова повечето чужденци се насочват тези локации. Интересен паралел е Несебър с Балчик, защото северното Черноморие, особено след началото на пандемията, се оказва много привлекателно за туристи от Румъния, тъй като са по-добри условията за туризъм от румънското Черно море", каза икономистът от ИПИ.

Според него в момента дори да е краткотраен шокът на пазара на горива, може да се отрази на туристическия поток у нас през лятото. Николов обясни, че е трудно да се посочи какъв е процентът на туризма от БВП, но е около 2%. А има общини където туризмът е над 50%.

Той коментира и причините за големия туристически поток в Пловдив, който беше Европейска столица на културата.