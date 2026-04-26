Диетолог със съвети как да се хранят децата

Диетологът Костадин Цветков гостува в неделното издание на “България сутрин” и даде съвети какви да бъдат навиците в храненето при децата. Специалистът е на мнение, че колкото повече ограничаваме, толкова по-зле става.

Цветков е на мнение, че е по-добре да информираме децата за рисковете от вредните храни и да ги оставим сами да направят правилният избор.

“Най-добре е ние да бъде пример за тях. На подсъзнателно ниво децата копират и прилагат в действие хранителните навици на семейството и приятелите", обясни специалистът.

Има ли формула за правилно хранене?

Според диетологът трябва да обясним на детето, че всеки е индивидуален и всеки има различни нужди.

"Едно нещо, работещо при един организъм, няма да работи при друг. Тези рестриктивни режими са доста опасни при подрастващите, това е период на изграждане. Ако започнем диети, това ще наруши тяхното развитие и растеж", обясни Цветков пред Bulgaria ON AIR.

Експертът даде и съвет - закуската на децата да не бъде сладка, защото кръвната захар ще се повиши и ще падне рязко - по този начин децата ще усетят умора.

“Добре е да бъде балансирана, с достатъчно количество белтъчини, фибри. Яйцата са страхотен вариант - бъркани, варени. Не трябва да е зърнена закуска с мляко", каза Цветков и обърна внимание, че е важно и количеството на храните.

Какво да обядват и вечерят децата?

"Отново повтаряме протеина, той присъства във всички основни хранения. Обядът трябва да бъде най-голямото хранене за деня, а не вечерята. Ако имаме вариант да приготвим храна за децата в кутийка, това си остава най-добър вариант. Ако нямаме, стараем се да изберем протеин като пилешка пържола", поясни Цветков.

Диетологът обърна внимание, че хората неправилно смесват хляб с картофи и ориз на едно хранене, което може да доведе до инсулинова резистентност, ако това се повтаря често.

"Следобедната закуска трябва да присъства. Диапазонът между обяда и вечерята е много голям. Ако я нямаме, ние ще влезем във вечерята гладни и склонни да преядем. Най-добрият вариант е кисело мляко със сезонни плодове и малко сурови ядки", даде пример Цветков.

Диетологът посъветва вечерята да бъде лека - например крем супа. "Хубаво е винаги да имаме салата като предястие", посочи диетологът и добави, че е по-добре първо да се хапне салатата и след това да преминем към основното.

В никакъв случай децата не трябва да ядат десерт преди лягане, категоричен е специалистът по хранене.

"Родители постоянно купуват кроасани, студени чайове... В студения чай има изключително голямо количество захар. Енергийните напитки влияят доста неблагоприятно", подчерта още той.

