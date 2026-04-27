17 български кандидати за съдии в Общия съд на ЕС

Седемнадесет кандидати подадоха документи за участие в националната процедура за избор на двама съдии в Общия съд на Европейския съюз. Срокът за заявленията за участие изтече в края на деня на 24 април, съобщиха от Министерството на правосъдието.

Сред кандидатите има адвокати, съдии, преподаватели по право. Част от тях са служители в европейски институции - Европейската комисия и Европейския парламент, има и референдери (правни помощници) в Съда на ЕС.

Предстои сформирането на комисия по провеждане на подбора, в която ще влязат професионалисти с компетентност в областта на правото на ЕС и познания по френски език, предложени от юридическите факултети в страната, председателите на върховните съдилища и Висшия адвокатски съвет. В състава ѝ задължително ще има двама действащи съдии и учен с хабилитация в областта на правото на ЕС.

Следващите етапи от процедурата са преценка за допустимост на кандидатите, публично събеседване с допуснатите, оценяване, класиране и обявяване на определените от комисията кандидати. Те ще бъдат предложени на Министерския съвет за одобрение, като това ще стане след мандата на служебното правителство.

Общият съд, който се състои от 54 съдии – по двама от държава-членка, разглежда всички дела, по които частни лица, дружества или организации оспорват актове или решения на органи на ЕС, както и жалби на държави членки срещу ЕК. Общият съд се произнася и по преюдициални запитвания, свързани с ДДС, мита, акцизи, обезщетение на пътниците и др.

В началото на месеца на брифинг пред медиите служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов съобщи, че е започнала процедурата за избор на съдии в Общия съд на ЕС. Този процес се забави много и от около година нямаме съдии там. Трябва да се пристъпи към попълване на състава, защото това води до логистични проблеми в съда, поясни министърът.

Най-вероятно процесът няма да бъде финализиран в мандата на служебното правителство, но заради това бяхме задължени да я открием, за да не се стигне до допълнително забавяне. Считаме, че сме изработили максимално обективна и прозрачна процедура, каза още Янкулов.