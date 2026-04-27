Случай на коремен тиф у нас, варненка обикаляла будистки храмове в Китай и Виетнам

Първи случай на коремен тиф е регистриран у нас. Той е открит при жена от Варна, наскоро завърнала се от екскурзия в Далечния изток, съобщиха здравните власти в морската столица.

Заболяването протича тежко и е изключително заразно, предупредиха експерти.

Междувременно стана ясно и че Варна е поредната област у нас с установени случаи на морбили сред деца.

В продължение на 2 месеца жената, диагностицирана с коремен тиф, и съпругът ѝ, пътували в Китай и Виетнам.

След завръщането им, тя проявява първи симптоми на стомашно неразположение, които не успява да овладее в домашни условия и постъпва в болница.

"Жената вече е в добро общо състояние и е пред изписване. Те са будисти, ходили са по будистки храмове, не мога да кажа къде са се хранили - твърдят, че само там - в храмовете", коментира д-р Анка Баева от РЗИ Варна.

Във Варна съпрузите общували само с детето си и неговата баба. За щастие, техните проби за коремен тиф са отрицателни. Въпреки това остават под карантина.

Инфекцията лесно се предава от човек на човек и в някои от случаите протича много тежко.

"Доста е опасно и е хубаво да се предпазваме - да си мием ръцете, да ядем чиста храна, да внимаваме какво ядем, хигиената е много важна", съветва д-р Баева.

Междувременно здравните власти съобщиха и за три случая на морбили в морската столица -

деца под 12 години, които имат поставена само една доза от ваксината. Две от тях - братчета, са били в контакт със своя приятелка от София, която е гостувала във Варна.

При завръщането си момичето проявява първи симптоми на морбили, а двете момченца се карантинират като контактни. По-късно те също проявяват симптоми и са настанени в инфекциозно отделение.

"Към момента са в значително подобрено общо състояние спрямо постъпването - трайно афибрилни, с овладени симптоми и почти изцяло възстановени апетит и тонус", уточни специалистът по инфекциозни болести УМБАЛ "Св. Марина" доц. д-р Илиян Тодоров.

Третото дете от Варна, заразено с морбили, е от украински произход. То не се лекува в болница, тъй като е с лека клинична картина.

Липсва информация как точно се е инфектирало, тъй като не посещава детска градина или училище, а по данни на майката не е общувало с други деца.

