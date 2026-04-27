"Синя България" е точно обратното на всичко, което Радев символизира

Резултатът на "Синя България" не е добър, но нашата оценка е, че въобще резултатът от изборите не е добър за България. Той беше предвидим. "Синя България" бяхме единствените, които заявявахме, че властта на Радев е опасност, и търсехме подкрепа, за да я спрем. "Синя България" е точно обратното на всичко, което г-н Радев символизира. Не бяхме чути и не бяхме подкрепени", заяви пред Bulgaria ON AIR д-р Петър Москов, лидер на КОД, част от "Синя България".

По думите му останалите се занимавали с това да се "гърчат със сметки и да правят комбинация как да управляват с Радев" след изборите.

Сега малко тъпо им се получи, но поне ще трупат стаж за пенсия в парламента, отбеляза Москов в предаването "Денят ON AIR".

"Победиха ни, но загубихме битката със запазване на достойнството си. Когато имаше битка, ние бяхме там и се бихме, другите мишкуваха. Сигурен съм, че дори самият Радев като военен човек оценява това", подчерта той и добави, че без ясно реформаторско усилие няма път напред.

Москов изрази съжаление, че след разпадането на "Реформаторския блок" от ГЕРБ не са продължили с реформаторските усилия.

"Това, което правеха ГЕРБ, имат вина за това, което се случи на тези избори. Голямата част от хората гласуваха като отмъщение. До голяма степен този вот е анти, не подценявам фигурата на Радев", каза още лидерът на КОД.

Върнахме се в годината, в която Жан Виденов спечели мнозинство в парламента, вметна Москов.

"Не съм видял от г-н Радев нито веднъж да заеме позицията, която не е популярна, но е важна и нужна. Това е същото поведение, което характеризираше в последните години ГЕРБ. Чака ни още от същото. От безнадеждността по-лошо е само тя да бъде заменена с фалшива надежда", коментира гостът.

Според Москов лечението на корупцията и олигархията е да се отдръпне държавата: "От г-н Радев не можем да очакваме това, защото цялата му политическа философия е различна".