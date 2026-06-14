Тръмп получи честитка от Путин в 55-минутен разговор, със Зеленски си говори само 30 мин

Президентът на САЩ Владимир Путин и неговият американски колега Доналд Тръмп са провели телефонен разговор, съобщи съветникът на руския лидер Юрий Ушаков.

"Президентът на Русия Владимир Владимирович Путин поздрави днес президента на САЩ по телефона за 80-ия му рожден ден", заяви Ушаков, като допълни, че разговорът е продължил 55 минути и е бил "с приятелски и откровен характер", предаде БТА. "Както сами разбирате, нямаше единствено обмен на любезности. Президентът Тръмп изслуша не само добри думи и пожелания, но лидерите, разбира се, обсъдиха също и ключовите теми от настоящата международна ситуация, развитието на двустранните споразумения, възможните контакти на представителите от двете страни."

По думите му е постигнато споразумение, че специалните представители на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, които в момента са тясно ангажирани с иранските дела, скоро ще се завърнат в Русия.

"Владимир Путин естествено изрази най-добри пожелания към първата дама Мелания Тръмп, като похвали ролята ѝ в събирането на руските и украинските деца със семействата им. На свой ред Доналд Тръмп предаде поздравите и благодарността на съпругата си за съдействието, която е получила от руска страна", каза Ушаков.

Според съветника в Кремъл по време на разговора Тръмп е изразил готовността си да повлияе както на европейските си партньори, така и на Киев за прекратяване на военните действия.

Миналата година Путин също поздрави по телефона американския си колега по случай рождения му ден. Настоящият разговор е първият за последния месец и половина, когато на 29 април двамата обсъждаха примирието.

Разговорът със Зеленски продължи по-малко

Честитка за рождения си ден Тръмп получи и от украинския президент Володимир Зеленски.

Зеленски обсъди войната, мира и дипломацията с американския си колега Доналд Тръмп в неделя по случай 80-ия рожден ден на Тръмп, съобщи украинското президентство.

"Това беше доста съдържателен разговор за всичко, от пожелания за рожден ден до дипломация и война/мир", каза президентският съветник Дмитро Литвин пред журналисти, добавяйки, че разговорът е продължил "30-35 минути".