Военни колони и техника преминават през България

Военнослужещи и техника от военни формирования на Сухопътните войски ще преминават в периода от 28 до 30 април 2026 г. по републиканската пътна и железопътна инфраструктура, след участието им в планирани учения.

На 28 и 29 април от Учебен полигон „Корен“ до Плевен, Шумен и Сливен по републиканската пътна и железопътна инфраструктура ще се придвижат личен състав и военна техника, които ще се завърнат от участие в тактическото учение „Отбранителен щит 26“ на 5-то бригадно командване, предаде БГНЕС.

Автоколоните ще се ескортират от екипи на Служба „Военна полиция“.

На 30 април по републиканската пътна инфраструктура ще преминат автоколони с военнослужещи и военна техника от Учебен полигон „Ново село“, след участие в полево обучение, съобщиха от Министерството на отбраната.