Край на отоплителния сезон в София: парното спира навсякъде днес

Вече започна поетапно изключване на отоплението в столицата, предупредиха още преди дни от „Топлофикация София” ЕАД.

Всички фирми за дялово разпределение са уведомени, а процесът на спиране на парното се очаква да приключи до 28 април.

Потребителите ще бъдат допълнително информирани от обслужващия ги топлинен счетоводител за графиците на отчетите. В тази връзка „Топлофикация София” ЕАД призовава клиентите си в рамките на отчетния период да осигурят достъп до всички жилища, включително и до апартаментите, в които отоплителните тела не се използват или са свалени.

Проверката и отчетът на всички уреди и на водомерите за топла вода ще дадат възможност на топлинните счетоводители да изготвят коректно и в срок изравнителните сметки, без да се налага да бъдат многократно преработвани поради по-късни отчети в отделни жилища.

Всички клиенти имат право на две дати за безплатен отчет на уредите от топлинните счетоводители. Ако нямат възможност да осигурят достъп до жилището на тези дати, потребителите могат да се свържат с топлинния си счетоводител и да заявят допълнителна дата за индивидуален отчет, която се заплаща според ценоразписа на съответната фирма за дялово разпределение.