МВР вече издава международни паспорти с 10-годишен срок на цена 29 евро

МВР започна издаването на международни паспорти с 10-годишен срок за валидност и двойно по-голям обем от 48 страници. Тази услуга се въведе за улеснение на всички притежатели на 10-годишни визи за САЩ, които досега трябваше да ги прехвърлят след изтичане на валидността на паспорта.

Продължава обаче и издаването на досегашните задгранични тъмночервени паспорти с 5-годишен срок, като и двата вида от години имат чип с биометрични данни - цифрова снимка на човека, която позволява лицевото му разпознаване, както и отпечатъци на пръсти и длани.

Цените и на двата паспорта за хора на възраст от 17 до 70 години стават по-високи с решение на служебното правителство от 22 април, съобщава "Труд". За 10-годишните паспорти обикновената услуга до 30 дни ще струва 29 евро, бързата (до 3 работни дни) - 58 евро, а експресната (до 8 работни часа) - 145 евро.

При 5-годишните паспорти обикновената поръчка става 26,59 евро (досега беше 20,45 евро - б. р.), бързата - 53,18 евро, а експресната - 132,59 евро.

От вчера - 27 април, официално влезе в сила планираната от МВР още от 2017 г. нова централизирана система за лични документи, която да замени старата - децентралиразана. Тя бе въведена през 2010 г., за да замени онази системата от 1999 г., когато накараха целия народ да си извади нови личните карти. Близо 7 години отне на вътрешното ведомство да пусне през юни 2024 г. новата българска лична карта с вграден чип, която през 2025 г. бе обявена като най-добрата в Европа на форум в швейцарския град Базел.

Централизираната сисетма позволява на жител от Кърджали да не ходи в местната паспортна служба, за да си издава или подновява личната карата или паспорта, а без проблеми да направи това в Пловдив, София или Хасково, примерно.

Също вчера в София бе открит нов Център за административно обслужване на дирекция “Български документи за самоличност” в кв. “Младост 4”. Досега той беше в центъра на града - на бул. “Мария Луиза” и там непрекъснато ставаха опашки.

“Този център е изграден с най-високи технологични възможности. Откриването му обаче не означава, че останалите паспортни служби в София ще бъдат затворени. Затварят се само досегашните служби към Седмо и Осмо районни управления в София”, съобщи служебният заместник вътрешен министър Иван Анчев, който участва в рязането на лентата с началника си - служебният МВР министър Емил Дечев. В територията на двете райони управления попадат четирите квартала “Младост”, “Дървеница”, Мусагеница”, “Дружба” и “Горубляне, както и район “Панчарево”, който включва селата Горни и Долни Лозен, Долни Пасарел, Герман, Кокаляне и др.