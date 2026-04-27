IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 116

Тежка катастрофа между ТИР и кола на АМ "Тракия", двама са пострадали

На мястото са екипи на Пътна полиция, пожарната и Спешна помощ

27.04.2026 | 18:15 ч. Обновена: 27.04.2026 | 18:42 ч. 3
Тежка катастрофа с двама ранени е станала на 76-тия километър на АМ "Тракия" в посока София. Сигналът за инцидента е подаден към 16:00 ч. Сблъскали са се ТИР и лек автомобил. В резултат на удара тежкотоварният камион е излязъл от платното и се е обърнал настрани в канавката.

Пострадали са водачите на двете превозни средства, уточниха от полицията в Пазарджик пред Нова тв. Говорителят Мирослав Стоянов подчерта, че при пътния инцидент няма загинали хора.

Движението е леко затруднено, но не е спряно. На мястото веднага са се озовали екипи на Пътна полиция, пожарната и Спешна помощ.

Тагове:

катастрофа Тракия
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem