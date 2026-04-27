Тежка катастрофа между ТИР и кола на АМ "Тракия", двама са пострадали

Тежка катастрофа с двама ранени е станала на 76-тия километър на АМ "Тракия" в посока София. Сигналът за инцидента е подаден към 16:00 ч. Сблъскали са се ТИР и лек автомобил. В резултат на удара тежкотоварният камион е излязъл от платното и се е обърнал настрани в канавката.

Пострадали са водачите на двете превозни средства, уточниха от полицията в Пазарджик пред Нова тв. Говорителят Мирослав Стоянов подчерта, че при пътния инцидент няма загинали хора.

Движението е леко затруднено, но не е спряно. На мястото веднага са се озовали екипи на Пътна полиция, пожарната и Спешна помощ.