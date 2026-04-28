Христанов: В държавни предприятия има хора с политически абонамент

Служебният министър на земеделието Иван Христанов съобщи, че държавните горски предприятия са рекордьори в списъка с губещи предприятия, но директорите им взимат по-високи заплати и от министър.

Христанов добави, че голяма част от хората, получаващи големите заплати, имат "политически абонамент”.

"Част от тези хора са назначени от мен, но в условия, преди да бъда запознат с целия казус. Сега, получавайки пълната таблица с възнагражденията, ще взема мерки по отношение на целия начин на определяне на тези възнаграждения, а не кой от кого е назначен. Трябва да има универсален справедлив подход. Със сигурност част от тези хора са били там не за да вършат работа, а защото са били политически удобни някому”, обясни в интервю за БНР Христанов.

Храни с изтекъл срок на годност

Министърът на земеделието добави, че са спрени и унищожени над 1000 тона храни, които са или с изтекъл срок на годност или имат заместващи продукти.

"Дано след разумна ротация в прокуратурата да има и прокурор, който ще се заем с разследванията направени до момента в "Акция чиста храна" и да има осъдени лица. Знам от информация, подадена ми неформално, че става дума за сериозни мафиотски обвързаности. Беше спрегнат въпросният г-н Брендо, оказа се, че не е само той. За да можем да имаме толкова голяма мрежа от незаконни обекти, които продават незаконни храни, ние наричаме този конгломерат "Мафия-храна", не може да стане и без закрила от най-високо ниво”, добави Христанов.